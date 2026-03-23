'സുരക്ഷ ഉറപ്പില്ല, ഉടൻ പിന്മാറുക'; പിഎസ്എൽ താരങ്ങൾക്ക് പാക് ഭീകരസംഘടനയുടെ ഭീഷണി

പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ആശങ്ക; അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഭീകരർ.

File Photo: Pakistan Super League captains (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 7:39 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്‍റെ (പിഎസ്എൽ) പതിനൊന്നാം പതിപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് നേരെ വധഭീഷണിയുമായി ഭീകരസംഘടന. രാജ്യം കടുത്ത ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകാനാവില്ലെന്നും ലീഗിൽ നിന്ന് ഉടൻ പിന്മാറണമെന്നും ഭീകരസംഘടനയായ 'ജമാഅത്ത്-ഉൽ-അഹ്‌റാർ' പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

രണ്ട് വേദികൾ, കാണികളില്ല; പി.സി.ബിയുടെ പുതിയ നീക്കം
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഗൾഫ് യുദ്ധത്തെത്തുടർന്നുള്ള ഇന്ധനക്ഷാമത്തിന്‍റേയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ പി.എസ്.എൽ കാണികളില്ലാതെ നടത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 26-ന് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും, വിഭവങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നതിനായി മത്സരങ്ങൾ വെറും രണ്ട് വേദികളിലായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയതായി പി.സി.ബി ചെയർമാൻ മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ച സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭീകരസംഘടനയുടെ ഭീഷണി സന്ദേശം പുറത്തുവന്നത്.

"മുറിവിൽ ഉപ്പുപുരട്ടുന്ന നടപടി": ഭീകരസംഘടന
തെഹ്‌രീകെ താലിബാന്‍റെ (ടിടിപി) വിഭാഗമായ ജമാഅത്ത്-ഉൽ-അഹ്‌റാർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. "ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിലും ബലൂചിസ്ഥാനിലും ജനങ്ങൾ സൈനിക അടിച്ചമർത്തലിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ, ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വേദനയെ പരിഹസിക്കലാണ്. രക്തം ചിന്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മുറിവിൽ ഉപ്പുപുരട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ്," എന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.

വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ്
ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഡേവിഡ് വാർണർ, സ്റ്റീവ് സ്‌മിത്ത്, ആദം സാംപ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ മോയിൻ അലി, ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ ഡെവോൺ കോൺവേ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഇത്തവണ ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കുള്ള സന്ദേശത്തിൽ സംഘടന ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

"രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ-സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അങ്ങേയറ്റം അസ്ഥിരമാണ്. സൈനിക നീക്കങ്ങളും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശ താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് അടിയന്തരമായി ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുക."
അതേസമയം കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പി.സി.ബി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഭീകരസംഘടനയുടെ പരസ്യമായ ഭീഷണി താരങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഈ സാഹചര്യത്തോട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് കായികലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

