ലോകകപ്പിനിടെ പാക് താരത്തിന്റെ 'അതിര് വിട്ട കളി'; ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരിയുടെ പരാതിയിൽ വൻ നടപടി
ലോകകപ്പിനിടെ വനിതാ ജീവനക്കാരിയെ ശല്യം ചെയ്ത പാക് താരം കുടുങ്ങി.
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിനിടെ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് നാണക്കേടായി ഒരു പുതിയ വിവാദം കൂടി. ശ്രീലങ്കയിലെ കാൻഡിയിലുള്ള ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് വനിതാ ജീവനക്കാരിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ പാക് താരത്തിന് ടീം മാനേജർ പിഴ ചുമത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു.
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പാകിസ്ഥാന്റെ അവസാന സൂപ്പർ-8 മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് സംഭവം നടന്നത്. താമസിച്ചിരുന്ന ഗോൾഡൻ ക്രൗൺ ഹോട്ടലിലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫിനോട് താരം മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു. ജീവനക്കാരി സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചതോടെ ഹോട്ടൽ അധികൃതർ എത്തുകയും വിഷയം പാക് ടീം മാനേജർ നവീദ് ചീമയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, മാനേജർ നവീദ് ചീമ താരത്തിന് വേണ്ടി മാപ്പ് പറയുകയും അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിന് പിഴ ഈടാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്ന് ടെലികോം ഏഷ്യ സ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ താരം ആരാണെന്ന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലും (പിസിബി) ടീമിനുള്ളിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇത് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിസിബി നടപടിയിലേക്ക്
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരം പാകിസ്ഥാൻ അഞ്ച് റൺസിന് ജയിച്ചെങ്കിലും നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെമി കാണാതെ ടീം പുറത്തായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായി ടീം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ പിസിബി അച്ചടക്ക സമിതി ഉടൻ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കുറ്റക്കാരനായ താരത്തിന് കൂടുതൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിവാദങ്ങളുടെ ചരിത്രം:
പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിദേശ പര്യടനങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മോശം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം പാകിസ്ഥാൻ ഷഹീൻസ് ടീമിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് യുവ ബാർട്ടർ ഹൈദർ അലി മാഞ്ചസ്റ്റർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിലാണ് ഇയാൾ മോചിതനായത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലേഷ്യൻ പര്യടനത്തിനിടെ പാക് ടീം മസാജർ മലംഗ് അലിയും സമാനമായ രീതിയിൽ വനിതാ ജീവനക്കാരിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിന് പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ടി20 ലോകകപ്പിലെ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകടനം
ടി20 ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച 7 മത്സരങ്ങളിൽ 4 ജയവും 2 തോൽവിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നെതർലൻഡ്സ്, യുഎസ്എ, നമീബിയ എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ടീം ഇന്ത്യയോട് തോറ്റിരുന്നു. സൂപ്പർ 8-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതും ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതും തിരിച്ചടിയായി. അവസാന മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട നെറ്റ് റൺറേറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ടീമിന് സെമിയിലെത്താനായില്ല.
