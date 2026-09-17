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പാകിസ്ഥാൻ വനിതാ ടീം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെമിയില്‍; തായ്‌ലൻഡിനെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് വീഴ്‌ത്തി

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ തായ്‌ലൻഡിനെ വീഴ്ത്തി പാകിസ്ഥാൻ വനിതകൾ സെമിയിലേക്ക്.

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Asian Games: Pakistan Womens team enters the semifinals after defeating Thailand by three wickets (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 3:32 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് രണ്ടാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തായ്‌ലൻഡിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ വനിതകൾക്ക് നാടകീയ വിജയം. മഴ കാരണം 11 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ തായ്‌ലൻഡ് ഉയർത്തിയ 92 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം, രണ്ട് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ മറികടന്നു.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഞെട്ടിച്ച് അട്ടിമറി വിജയം നേടുമെന്ന സൂചന തായ്‌ലൻഡ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും പാക് നിര വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പിലും ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് 35 റൺസിനായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്‍റെ വിജയം.

തായ്‌ലൻഡിന് മികച്ച സ്കോർ

മഴ കാരണം ഔട്ട്ഫീൽഡ് നനഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വൈകിയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ തായ്‌ലൻഡിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ നത്തകൻ ചന്തമിനെ (6) ഫാത്തിമ സനയുടെ പന്തിൽ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ഫന്നിത മായയും (15) നന്നപത് കൊഞ്ചാരോങ്കൈയും ചേർന്ന് 65 റൺസിന്‍റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി തായ്‌ലൻഡിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.

മികച്ച ഫോമിൽ ബാറ്റ് ചെയ്‌ത കൊഞ്ചാരോങ്കൈ 38 പന്തിൽ 7 ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 49 റൺസ് നേടി ഇന്നിങ്സിന്‍റെ നട്ടെല്ലായി മാറി. ഒടുവിൽ 11-ാം ഓവറിൽ സന കൊഞ്ചാരോങ്കൈയെ എൽബിഡബ്ല്യു ആക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ നരുമോൾ ചായ്‌വായ് 3 പന്തിൽ ഒരു സിക്സും ഫോറുമടക്കം 10 റൺസ് നേടി സ്കോർ വേഗത്തിലാക്കി. നിശ്ചിത 11 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 91 റൺസാണ് തായ്‌ലൻഡ് അടിച്ചെടുത്തത്. പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി സന രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

തകർത്തടിച്ച് പാക് ഓപ്പണർമാർ

മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് ഗൾ ഫിറോസയും (16) ഷവാൽ സുൽഫിക്കറും ചേർന്ന് സ്ഫോടനാത്മക തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 3.5 ഓവറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 36 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. 14 പന്തിൽ 3 ഫോറും ഒരു സിക്സുമടക്കം 25 റൺസ് നേടിയ സുൽഫിക്കറാണ് പാക് ഇന്നിങ്സിന് വേഗം കൂട്ടിയത്.

എന്നാൽ, നാലാം ഓവറിൽ സുൽഫിക്കറിനെ പുറത്താക്കി ഒന്നിച കംചോംഫു തായ്‌ലൻഡിന് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി. ആറാം ഓവറിൽ ആലിയ റിയാസിനെയും (4) ഫിറോസയെയും അടുത്തടുത്ത പന്തുകളിൽ പുറത്താക്കി കംചോംഫു പാകിസ്ഥാനെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. തുടർന്ന് ആയിഷ സഫറും (1) പുറത്തായതോടെ പാകിസ്ഥാൻ സമ്മർദ്ദത്തിലായി.

മത്സരം തിരിച്ചുപിടിച്ച എട്ടാം ഓവർ

അവസാന 4 ഓവറിൽ പാകിസ്ഥാന് ജയിക്കാൻ 44 റൺസ് വേണമായിരുന്നു. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന കംചോംഫു എറിഞ്ഞ എട്ടാം ഓവറാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി മാറ്റിയത്. ഫാത്തിമ സന കംചോംഫുവിനെതിരെ 3 ഫോറും ഒരു സിക്‌സുമടിച്ചു. ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ഐമാൻ ഫാത്തിമയും സിക്സർ പറത്തിയതോടെ ആ ഓവറിൽ നിന്ന് മാത്രം പാകിസ്ഥാൻ 25 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. ഇതോടെ മത്സരം വീണ്ടും പാകിസ്ഥാന്‍റെ കൈപ്പിടിയിലായി.

ഫാത്തിമ സന 13 പന്തിൽ 21 റൺസ് നേടി പുറത്തായെങ്കിലും, അവസാന ഓവറുകളിൽ 7 പന്തിൽ 13 റൺസ് നേടിയ തുബ ഹസ്സന്‍റെ പ്രകടനം പാകിസ്ഥാന് തുണയായി. അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 4 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇമൻ നസീറും ഉം-ഇ-ഹാനിയും ചേർന്ന് ആദ്യ നാല് പന്തുകളിൽ നിന്നും സിംഗിളുകൾ നേടി പാകിസ്ഥാനെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചു. തായ്‌ലൻഡ് ബൗളർമാർ മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും എട്ടാം ഓവറിലെ റൺ ഒഴുക്കാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.

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PAKISTAN VS THAILAND WOMEN
പാകിസ്ഥാൻ തായ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോർ
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