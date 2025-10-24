ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യയിലേക്കില്ല..! ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പിന്മാറി, വേദി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം

പാകിസ്ഥാന്‍റെ പകരക്കാരായ ടീമിനെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എഫ്ഐഎച്ച് അറിയിച്ചു.

Pakistan Hockey Team
File Photo: Pakistan Hockey Team (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 4:57 PM IST

ന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പിന്മാറിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ പിടിഐയോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നവംബർ 28 മുതൽ ഡിസംബർ 28 വരെ ചെന്നൈയിലും മധുരയിലും നടക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ പകരക്കാരായ ടീമിനെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എഫ്ഐഎച്ച് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ, ചിലി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവരോടൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇടം നേടിയത്, അവർക്ക് പകരം ഏത് ടീമിനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ ബീഹാറിലെ രാജ്‌ഗിറിൽ നടന്ന പുരുഷ ഏഷ്യാ കപ്പിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൂർണമെന്‍റാണിത്. ഏപ്രില്‍ 22ലെ പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിന്‍റെ രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടിക്കും ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കായിക ബന്ധം വഷളായിരുന്നു.

അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ പിന്മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. 'പാകിസ്ഥാൻ പിന്മാറിയതായി എഫ്‌ഐ‌എച്ചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരവുമില്ല. ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍, അവർ പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എച്ച്ഐ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഭോലന്ത് സിംഗ് പി‌ടി‌ഐയോട് പറഞ്ഞു. 'അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആതിഥേയർ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ടൂർണമെന്‍റ് നടത്തുകയും ഇന്ത്യ കിരീടം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കടമ, പാകിസ്ഥാന് പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ഇനി എഫ്ഐഎച്ചാണെന്ന് ഭോലന്ത് സിംഗ് പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ ഒരു പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് എഫ്ഐഎച്ച് പറയുമ്പോൾ, പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ (പിഎച്ച്എഫ്) ഒരു നിഷ്‌പക്ഷ വേദിയിൽ ടൂർണമെന്‍റില്‍ മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം ദേശീയ ജൂനിയർ ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതായും എഫ്‌ഐഎച്ചിനെ അറിയിച്ചതായും പിഎച്ച്എഫ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ റാണ മുജാഹിദ് വ്യക്തമാക്കി.

ജൂനിയർ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനും കളിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നതിന് ഒരു നിഷ്‌പക്ഷവേദി ക്രമീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എഫ്ഐഎച്ചിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാന ഇവന്‍റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹോക്കിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും കളിക്കാരുടെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് റാണ മുജാഹിദ് ലാഹോറിൽ പറഞ്ഞു.

