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മൂന്ന് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; വിദേശ മണ്ണിൽ പാകിസ്‌താന് തകർപ്പൻ ടെസ്റ്റ് ജയം!

മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വിദേശ മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് ജയം സ്വന്തമാക്കി പാകിസ്‌താൻ; വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പര 1-1 ന് സമനിലയിൽ.

Pakistan Wins Away Test Match After Three Years
Pakistan Wins Away Test Match After Three Years (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 2:54 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വിദേശ മണ്ണിലെ നീണ്ട മൂന്ന് വർഷത്തെ വിജയവരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് പാകിസ്‌താന് തകർപ്പൻ ജയം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് പാകിസ്‌താൻ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിലായി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 90 റൺസിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.

2023-ൽ ബാബർ അസമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ശ്രീലങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പാകിസ്‌താൻ വിദേശത്ത് നേടുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയമാണിത്. ഇതിനിടയിൽ പലതവണ നായകന്മാരെ മാറ്റിയെങ്കിലും പാകിസ്‌താന് വിദേശത്ത് വിജയം കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പാകിസ്‌താന് ലീഡ്

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 344 റൺസിന് പുറത്തായി. ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ് (73), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (70) എന്നിവർ അർധസെഞ്ച്വറി നേടി. പാകിസ്‌താനായി സാജിദ് ഖാൻ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അബ്ദുള്ള ഷഫീക്കിന്‍റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയുടെ (പുറത്താകാതെ 160 റൺസ്) കരുത്തിൽ പാകിസ്‌താൻ 387 റൺസെടുത്തു. ബാബർ അസം (88), അസാൻ അവൈസ് (55) എന്നിവരും തിളങ്ങി. ഇതോടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പാകിസ്‌താൻ 43 റൺസിന്‍റെ നിർണായക ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. വിൻഡീസിനായി ജോമെൽ വാരിക്കൻ ആറ് വിക്കറ്റ് നേടി.

തകർന്നടിഞ്ഞ് വിൻഡീസ്, പാകിസ്‌താന് അനായാസ ജയം

രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പാക് ബൗളർമാർക്ക് മുന്നിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബാറ്റിങ് നിര തകർന്നടിഞ്ഞു. വെറും 117 റൺസിനാണ് ആതിഥേയർ പുറത്തായത്. അലി ഉസ്‌മാന്‍, സാജിദ് ഖാൻ എന്നിവർ നാല് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. തുടർന്ന് 75 റൺസിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പാകിസ്‌താൻ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. അബ്ദുള്ള ഷഫീക്കും (24*) ബാബർ അസമും (24*) ചേർന്നാണ് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

ബാബർ അസമിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്

ഷാൻ മസൂദിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ (3-0), ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (2-0), ബംഗ്ലാദേശ് (2-0) എന്നിവരോട് പാകിസ്‌താൻ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർച്ചയായ തോൽവികളെത്തുടർന്ന് മസൂദിനെ മാറ്റി, ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ബാബർ അസമിനെ വീണ്ടും പാക് ടെസ്റ്റ് ടീമിന്‍റെ നായകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നായകനായുള്ള ബാബറിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് വിജയത്തോടെ ആഘോഷമാക്കാൻ പാകിസ്‌താന് സാധിച്ചു.

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