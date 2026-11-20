പരമ്പര ജയിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല; ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും പിന്നിൽ!
ശ്രീലങ്കയെ തകർത്ത് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി; എന്നിട്ടും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പാകിസ്ഥാൻ അവസാന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ
Published : November 20, 2026 at 2:15 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: രണ്ട് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയം സ്വന്തമാക്കി പാകിസ്ഥാൻ. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയം നേടിയതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പരമ്പര 1-0 ത്തിന് സ്വന്തമാക്കിയത്. 89 റൺസ് എന്ന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്ഥാൻ, നാലാം ദിനം ആദ്യ സെഷനിൽ തന്നെ വെറും 13 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു (90/2).
വിജയിച്ചിട്ടും പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത്
പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് (WTC) പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പാകിസ്ഥാൻ അവസാന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ്. നിലവിലെ സൈക്കിളിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും മൂന്ന് വിജയങ്ങൾ മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയം മാത്രമുള്ള ശ്രീലങ്ക പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇരു ടീമുകൾക്കും ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ നേരത്തെ തന്നെ അസ്തമിച്ചതിനാൽ, ഈ വിജയം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല.
Pakistan claim an 8-wicket victory in the 2nd Test and take the series 1-0. #PAKvSL https://t.co/fqaRwMJ4JV— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 20, 2026
ആമിർ ജമാലിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ്
നാലാം നമ്പറിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചെത്തിയ ഓൾറൗണ്ടർ ആമിർ ജമാലിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗാണ് പാകിസ്ഥാന് വേഗത്തിൽ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. വെറും 22 പന്തുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഫോറുകളും ഒരു സിക്സുമടക്കം 34 റൺസെടുത്ത് ജമാൽ പുറത്താകാതെ നിന്നു. 32 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന അസാൻ അവൈസ് ജമാലിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
നേരത്തെ, രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ശ്രീലങ്കയെ 316 റൺസിന് പുറത്താക്കിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിജയലക്ഷ്യം 89 റൺസായി ചുരുക്കിയത്. 9 വിക്കറ്റിന് 309 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നാലാം ദിനം ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഏഴ് റൺസ് മാത്രമാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായത്. ദിവസത്തെ തന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ അസിത ഫെർണാണ്ടോയെ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് (3/55) ലങ്കൻ ഇന്നിംഗ്സിന് തിരശ്ശീലയിട്ടു. 66 റൺസെടുത്ത മിലൻ രത്നായകെയുടെ പോരാട്ടമാണ് ലങ്കയ്ക്ക് ചെറിയ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചത്.
ഒന്നാം ദിനം മുതൽ പാക് ആധിപത്യം
മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിനം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പാക് പേസർമാരുടെ തീപ്പൊരി ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ വെറും 98 റൺസിന് പുറത്തായി. തുടർന്ന് 227 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ലീഡ് നേടാൻ ആതിഥേയർക്ക് സാധിച്ചു.
ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ പാകിസ്ഥാന് തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് അരങ്ങേറ്റ താരങ്ങളുടെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. 13 റൺസെടുത്ത തയ്യബ് ആരിഫിനെ ലഹിരു കുമാര ബൗൾഡാക്കിയപ്പോൾ, മുഹമ്മദ് താഹയെ (4) അസിത ഫെർണാണ്ടോ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി. എന്നാൽ ആമിർ ജമാലിന്റെ പ്രത്യാക്രമണം പാകിസ്ഥാന് അനായാസ വിജയം ഉറപ്പാക്കി.
2024-ന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പരമ്പര വിജയം
2024-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ നേടുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയമാണിത്. അന്ന് മുൾട്ടാനിലെയും റാവൽപിണ്ടിയിലെയും സ്പിൻ പിച്ചുകളിലായിരുന്നു വിജയമെങ്കിൽ, ഇത്തവണ യുവതാരങ്ങളടങ്ങുന്ന പുതിയ നിരയാണ് പാകിസ്ഥാന് ചരിത്ര നേട്ടം സമ്മാനിച്ചത്. ലാഹോറിലെ കടുത്ത പുകമഞ്ഞ് (Smog) കാരണം രണ്ടാം ടെസ്റ്റും റാവൽപിണ്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ശ്രീലങ്കയുടെ പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനം നിരാശാജനകമായി അവസാനിച്ചു. നേരത്തെ ടി20 പരമ്പര 2-1 ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശ്രീലങ്ക, ഏകദിന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയുടെ ഫൈനലിലും പാകിസ്ഥാനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
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