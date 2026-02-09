ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ബഹിഷ്‌കരണം പിൻവലിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ, പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കണം

പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ കളിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ഇന്നത്തെ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള നഖ്‌വിയുടെ യോഗം നിര്‍ണായകമാണ്.

PAK BOYCOTT INDIA t120 world cup Pakistan 3 Demands india vs pakistan match
File Photo: Pakistan Cricket Team (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 9, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: 2026-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (PCB). ഇതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന് (ICC) മുന്നിൽ മൂന്ന് പ്രധാന നിബന്ധനകൾ വച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഐസിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ ബഹിഷ്‌കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഞായറാഴ്‌ച ലാഹോറിൽ നടന്ന ഐസിസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് പിസിബി മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. ഇത് അംഗീകരിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ബഹിഷ്‌കരണത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറാണ് പാകിസ്ഥാൻ നീക്കമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

ബംഗ്ലാദേശിന് കൂടുതൽ നഷ്‌ടപരിഹാരം: ആഗോള ക്രിക്കറ്റിലെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് അവർക്ക് ഐസിസിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വിഹിതം നൽകണം.

ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും പങ്കാളിത്ത ഫീ നൽകണം: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് നേരത്തെ പുറത്തായെങ്കിലും, അവർക്ക് നിശ്ചിത പങ്കാളിത്ത ഫീ കനൽകണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഭാവിയിലെ ഐസിസി ടൂർണമെൻ്റുകളുടെ ആതിഥേയത്വം: വരാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ഐസിസി ടൂർണമെൻ്റ് നടത്താനുള്ള അവകാശം പാകിസ്ഥാന് നൽകണം.

ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് പിസിബി ചെയർമാൻ മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി. എന്നാൽ, ബഹിഷ്‌കരണ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഐസിസി പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും

ഫെബ്രുവരി 15-ന് കൊളംബോയിൽ നടക്കേണ്ട ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചില പിസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും, ബോർഡ് ചെയർമാൻ മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി ഇപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫുമായി ആലോചിക്കാൻ നഖ്‌വി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണും.

സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഐസിസി ബംഗ്ലാദേശിനെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഭീഷണികളില്ലെന്ന് ഐസിസി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടും ബംഗ്ലാദേശ് നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നതോടെ അവർക്ക് പകരം സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെ ടൂർണമെൻ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. നഖ്‌വിയും മറ്റ് പിസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (BCB) മേധാവി അമിനുൽ ഇസ്ലാം ബുൾബുളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ കളിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ഇന്നത്തെ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള നഖ്‌വിയുടെ യോഗം നിര്‍ണായകമാണ്.

