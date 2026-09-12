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ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടി റസഉള്ള; എഡ്‌ജ്ബാസ്റ്റണിൽ പാക് പടയുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്!

റസഉള്ളയുടെ സിക്‌സര്‍ മഴ, ബാബർ-മസൂദ് പോരാട്ടം; എഡ്‌ജ്ബാസ്റ്റണിൽ പാകിസ്‌താന്‍റെ അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവ്, ഇംഗ്ലണ്ടിന് പരമ്പര തൂത്തുവാരാൻ 130 റൺസ് കൂടി വേണം.

RAZAULLAH PAKISTAN CRICKET BABAR AZAM പാകിസ്‌താന്‍ VS ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് റസാഉള്ള പാകിസ്‌താന്‍ ക്രിക്കറ്റ്
Pakistan Post 449 in Second Innings, Leave England Needing 130 Runs to Win (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 10:01 AM IST

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ബർമിങ്ഹാം: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ തോൽവിയുടെ വക്കിൽ നിന്നും ഫീനിക്‌സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് പാകിസ്‌താന്‍. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേസ് പടയെ അടിച്ചൊതുക്കിയ 21കാരൻ റസഉള്ളയുടെ അവിശ്വസനീയമായ ബാറ്റിങ് പ്രകടനവും മുൻനിരയുടെ പോരാട്ടവീര്യവും കൂടിയായപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക്. മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പാകിസ്‌താന്‍ 449 റൺസിന് പുറത്തായി. ഇതോടെ മത്സരവും പരമ്പരയും ഒന്നിച്ച് സ്വന്തമാക്കാൻ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 130 റൺസ് കൂടി വേണം. പരമ്പരയിൽ നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 2-0ത്തിന് മുന്നിലാണ്.

തകർച്ചയിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക്

ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 133 റൺസിന് ചുരുണ്ടുപോയ പാകിസ്‌താന്‍ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും വൻ തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടത്. ഒരു റൺസ് പോലുമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രണ്ട് ഓപ്പണർമാരെയും അവർക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. മൂന്നാം ദിനം എട്ടിന് 318 എന്ന നിലയിൽ പാകിസ്‌താന്‍ മറ്റൊരു കനത്ത തോൽവിയിലേക്ക് നീങ്ങവേയാണ് ഒൻപതാമനായി റസാഉള്ള ക്രീസിലെത്തുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ലോകോത്തര ബൗളർമാരായ ജോഫ്ര ആർച്ചറെയും ഗുസ് ആറ്റ്കിൻസണെയും മൈതാനത്തിന്‍റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും സിക്‌സറുകൾക്ക് പറത്തിയാണ് റസഉള്ള കളം നിറഞ്ഞത്. വെറും 43 പന്തിൽ താരം തന്‍റെ കന്നി അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. പുറത്താകുമ്പോൾ ഒൻപത് കൂറ്റൻ സിക്‌സറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ താരം 81 റൺസ് അക്കൗണ്ടിലാക്കിയിരുന്നു. എട്ടാം വിക്കറ്റിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസുമായി (42 റൺസ്, രണ്ട് സിക്സർ) ചേർന്ന് റസഉള്ള പടുത്തുയർത്തിയ 121 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയത്. അബ്ബാസും മികച്ച പിന്തുണയാണ് താരത്തിന് നൽകിയത്.

ബെൻ സ്റ്റോക്‌സിന്‍റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം റസാഉള്ള

തന്‍റെ കന്നി ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് പുസ്‌തകത്തിൽ ഇടംനേടാൻ റസഉള്ളയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സറുകൾ (9 സിക്സറുകൾ) നേടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നായകൻ ബെൻ സ്റ്റോക്‌സിന്‍റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് താരം എത്തിയത്. പുറമേ, ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ തന്‍റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സറുകളെന്ന ന്യൂസിലൻഡ് താരം ടിം സൗത്തിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പവും ഈ 21കാരൻ എത്തി. ഒടുവിൽ ഡാൻ ലോറൻസിന്‍റെ പന്തിൽ സ്റ്റമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് റസഉള്ളയുടെ ഇന്നിങ്സിന് വിരാമമായത്.

ബാബർ-മസൂദ് സഖ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധം

റസഉള്ളയുടെ വെടിക്കെട്ടിന് മുൻപ് പാകിസ്‌താന്‍റെ മുൻനിരയും മികച്ച പ്രതിരോധമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഷാൻ മസൂദും അസാൻ അവൈസും ചേർന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 125 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 59 റൺസെടുത്ത അവൈസിനെ ഡാൻ ലോറൻസ് പുറത്താക്കിയ ശേഷമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം ക്രീസിലെത്തുന്നത്. മസൂദും ബാബറും ചേർന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളർമാരെ അനായാസം നേരിട്ട് 89 റൺസ് കൂടി ബോർഡിലേക്ക് ചേർത്തു.

എന്നാൽ അർഹിച്ച സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് മസൂദ് നിർഭാഗ്യകരമായി പുറത്തായി. ഗള്ളിയിൽ ഡാൻ ലോറൻസ് എടുത്ത ഒരു അവിശ്വസനീയമായ ഒറ്റക്കൈ ക്യാച്ചിലാണ് 95 റൺസെടുത്ത മസൂദിന് ക്രീസ് വിടേണ്ടി വന്നത്. മികച്ച ഫോമിൽ ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ബാബർ അസം 76 റൺസ് നേടി മുന്നേറവെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഷോർട്ട് ബോൾ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി ജോഷ് ടംഗിന്റെ പന്തിൽ പുറത്തായി. ബാബറിന്‍റെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ പാകിസ്‌താനു വെറും 40 റൺസിനിടെ 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി വീണ്ടും തകർച്ചയിലേക്ക് വീണിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് റസാഉള്ള ടീമിനെ രക്ഷിച്ചത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിന് കടുത്ത പരീക്ഷണം

ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളിങ് നിര മികച്ച ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും പാകിസ്‌താന്‍റെ വാലറ്റത്തിന് മുന്നിൽ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പാളിപ്പോയി. ആറ്റ്കിൻസണിന്‍റെ ഒരോവറിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകളാണ് റസഉള്ള പറത്തിയത്. പരമ്പരയിലുടനീളം വലിയ വെല്ലുവിളികളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരാതിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പടയ്ക്ക് പാകിസ്‌താന്‍റെ ഈ പോരാട്ടവീര്യം വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തന്നെയാണ് മത്സരത്തിൽ ജയസാധ്യത കൂടുതൽ എങ്കിലും, റസഉള്ളയും സംഘവും ഉയർത്തിയ ഈ ലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും.

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TAGGED:

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റസാഉള്ള പാകിസ്‌താന്‍ ക്രിക്കറ്റ്
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