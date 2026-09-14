പാക് ഹോക്കി ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക്! ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ
ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി ഒക്ടോബറിൽ; പാകിസ്താന് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി.
Published : September 14, 2026 at 5:02 PM IST
മൊഹാലി: അടുത്ത മാസം പഞ്ചാബിൽ നടക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി ടൂർണമെന്റില് പാകിസ്താൻ ഉൾപ്പെടെ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ പാകിസ്താന് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ നവംബർ 5 വരെ ജലന്ധറിലെയും മൊഹാലിയിലെയും ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക. ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, ചൈന, ജപ്പാൻ, മലേഷ്യ, കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ടീമുകൾ അവസാന നിമിഷം പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ പകരക്കാരായി ഒമാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രണ്ട് റിസർവ് ടീമുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ഫെഡറേഷന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന വാർഷിക ടൂർണമെന്റാണിത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മത്സരം നടന്നിരുന്നില്ല. 2023-ൽ ചെന്നൈയിലും 2024-ൽ ചൈനയിലെ ഹുലുൻബൂയിറിലും കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യ, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഇത്തവണ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.
'ബഹുരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റുകളില് പാകിസ്താൻ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളുമില്ല. എന്നാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും മാത്രമുള്ള പരമ്പരകൾ (ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന് ഉഭയകക്ഷി മത്സരങ്ങൾ) ഇപ്പോൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല," പാകിസ്താന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും ആവശ്യമായ അനുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഭഗവന്ത് മാൻ പറഞ്ഞു.
Hon’ble Chief Minister of Punjab, Shri Bhagwant Mann, made an official announcement in Mohali on Monday about the dates of AHF Men’s Asian Champions Trophy 2026, which will be hosted in Mohali & Jalandhar from October 27 to November 5. Also present on the occasion were Hockey India’s Secretary General Shri Bhola Nath Singh, Director General Cdr RK Srivastava, Executive Board Member Shri RP Singh and Hockey Punjab President Shri Nitin Kohli. The tournament’s Opening Ceremony & league-stage matches will be held in Jalandhar, while the semis and the final will be hosted in Mohali. #HockeyIndia #IndiaKaGame @BhagwantMann— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 14, 2026
ലീഗ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ജലന്ധറിലും, സെമിയും ഫൈനലും മൊഹാലി സ്റ്റേഡിയത്തിലും നടക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ അറിയിച്ചു. ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉറപ്പുനൽകിയ അദ്ദേഹം, പഞ്ചാബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റ് വൻ വിജയമാക്കാൻ സംസ്ഥാനം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹോക്കിയിൽ മികച്ച സൗഹൃദം: ഭോലാനാഥ് സിംഗ്
ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഹോക്കി ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഭോലാനാഥ് സിംഗും ഇന്ത്യയിലെയും പാകിസ്താനിലെയും ഹോക്കി ഫെഡറേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം "മികച്ചതാണെന്ന്" വ്യക്തമാക്കി. "ഇന്ത്യയിലെയും പാകിസ്താനിലെയും ഹോക്കി ഫെഡറേഷനുകൾ തമ്മിൽ വളരെ നല്ല സൗഹൃദമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീം പാകിസ്താനെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം പോയി കാണുന്നത് പാകിസ്താൻ ടീമിനെയാണ്. അവിടെയുള്ള കളിക്കാരും വലിയ രീതിയിലുള്ള ബഹുമാനമാണ് നമുക്ക് തിരികെ നൽകുന്നത്," ഭോലാനാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 27-ന് ജലന്ധറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ കലാശപ്പോരാട്ടം നവംബർ 5-ന് മൊഹാലിയിൽ നടക്കും.
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