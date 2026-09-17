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ഇന്ത്യയിലേക്കില്ല? ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി നിഷ്‌പക്ഷ വേദിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ!

ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി: പഞ്ചാബിൽ കളിക്കില്ല, മത്സരങ്ങൾ നിഷ്‌പക്ഷ വേദിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ.

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India vs Pakistan Hockey Match (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 2:03 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി ടൂർണമെന്‍റില്‍ തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ നിഷ്‌പക്ഷ വേദിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ. ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി പാകിസ്ഥാൻ ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം.

ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ നവംബർ 5 വരെ മൊഹാലിയിലും ജലന്ധറിലുമായാണ് ടൂർണമെന്‍റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ മത്സരങ്ങൾ നിഷ്‌പക്ഷ വേദിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ഫെഡറേഷനെ സമീപിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, ജപ്പാൻ, മലേഷ്യ, കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

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India vs Pakistan Hockey Match (IANS)

തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ

ദേശീയ കളിക്കാർക്കും ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും സുരക്ഷിതവും അന്തസ്സുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പിഎച്ച്എഫ് പ്രസിഡന്‍റ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് വാനി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കായികരംഗത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തണമെന്ന നയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ എഫ്‌ഐഎച്ച് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും കളിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പാകിസ്ഥാൻ ടീമിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര സർക്കാർ അനുമതിക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്ന് വാനി രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിഷ്‌പക്ഷ വേദിക്കായുള്ള പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യം വരുന്നത്.

ക്രിക്കറ്റിന് പിന്നാലെ ഹോക്കിയിലും 'ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ'?

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ കാരണം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും കായിക ടീമുകൾ അതിർത്തി കടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാറില്ല. അടുത്തിടെ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. സമാനമായി, ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിലും, പുരുഷന്മാരുടെ ടി20 ലോകകപ്പിലും പാകിസ്ഥാൻ ടീമുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാതെ ശ്രീലങ്കയിലാണ് തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചത്.

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India vs Pakistan Hockey Match (IANS)

ക്രിക്കറ്റിലെ ഈ 'ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ' മാതൃക ഹോക്കിയിലും നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഹോക്കിയിൽ സാധാരണയായി മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇത്തരം നിഷ്‌പക്ഷ വേദികൾ അനുവദിക്കുന്ന രീതി നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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TAGGED:

INDIA PAKISTAN HYBRID MODEL HOCK
ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി 2026
ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കി മത്സരം
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