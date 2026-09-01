നാണംകെട്ട തോൽവി; വൻ അഴിച്ചുപണിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ; പരിശീലകരെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി!
പാകിസ്ഥാൻ ടീമിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി: പരിശീലകരെയും പ്രമുഖ താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി.
Published : September 1, 2026 at 2:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ അസാധാരണമായ അഴിച്ചുപണി. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും തോറ്റ് 0-2 ന് പിന്നിലായതിന് പിന്നാലെ, സൽമാൻ ആഘ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പ്രമുഖ താരങ്ങളെ പാകിസ്ഥാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് റിലീസ് ചെയ്തു.
പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും ടീം മാനേജ്മെന്റും തമ്മിൽ നടത്തിയ അടിയന്തര ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നാടകീയ നീക്കം. കളിക്കാരുടെ ഫിറ്റ്നസ് കുറവ്, മോശം ഫോം, അച്ചടക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അവസാനമായി കളിച്ച ആറ് ടെസ്റ്റുകളിൽ അഞ്ചിലും പാകിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖർ
മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ, ഇമാം ഉൾ ഹഖ്, സൽമാൻ ആഘ, അലി ഉസ്മാന്, ആമിർ ജമാൽ, അവൈസ് സഫർ, ഖുറം ഷഹ്സാദ് എന്നിവരെയാണ് ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ഹെഡിംഗ്ലി ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദ്യ വിദേശ സ്പിന്നർ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും അലി ഉസ്മാനെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചു. ഈ പരമ്പരയിൽ 7, 1, 12, 42 എന്നിങ്ങനെ റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് ബാറ്റിങ്ങിൽ പതറിയതാണ് റിസ്വാന് തിരിച്ചടിയായത്. ഓപ്പണർ ഇമാം ഉൾ ഹഖിന് കാലിന് പരിക്കേറ്റതും തിരിച്ചടിയായി.
Pakistan make major changes to squad and coaching staff ahead of the third #WTC27 Test against England 👀https://t.co/RLSTnnizg7— ICC (@ICC) August 31, 2026
താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ സർഫറാസ് ഖാൻ, ബോളിങ് പരിശീലകൻ ഉമർ ഗുൽ എന്നിവരെയും സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. ഇവർക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സൻ, ആഷ്ലി നോഫ്കെ എന്നിവർ പുതിയ പരിശീലകരായി ചുമതലയേറ്റു.
ടീമിൽ അഞ്ച് പുതുമുഖങ്ങൾ
അടുത്ത ടെസ്റ്റിനായി അഞ്ച് അൺക്യാപ്ഡ് (അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിക്കാത്ത) താരങ്ങളെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ ജൂനിയർ, സാദ് ബെയ്ഗ്, മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ (ഇമ്രാൻ രൺധാവ), റസാവുള്ള എന്നിവർ ആദ്യമായി ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വിളിപ്പേര് നേടി. ഇതോടൊപ്പം സയം അയൂബ്, അബ്ദുള്ള ഫസൽ എന്നിവരെയും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു. നിലവിൽ ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താണ് പാകിസ്ഥാൻ.
പുതുക്കിയ പാകിസ്ഥാൻ സ്ക്വാഡ്:
ബാബർ അസം (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്ദുള്ള ഫസൽ, അബ്ദുള്ള ഷഫീഖ്, അരാഫത്ത് മിൻഹാസ്, അസാൻ അവൈസ്, മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ്, മുഹമ്മദ് അലി, മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ ജൂനിയർ, മുഹമ്മദ് ഗാസി ഘോരി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റസാവുള്ള, സാദ് ബെയ്ഗ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സയം അയൂബ്, സാജിദ് ഖാൻ, സൗദ് ഷക്കീൽ, ഷാൻ മസൂദ്, ഉബൈദ് ഷാ.
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