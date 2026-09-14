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പിഴയും പോയിന്‍റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും; ഡബ്ല്യുടിസി പട്ടികയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് പാകിസ്‌താന്‍

തോൽവിക്ക് പുറമെ വൻ നാണക്കേടും; പാകിസ്‌താന് ഇത് കഷ്‌ടകാലം, ഡബ്ല്യുടിസി പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത്.

PAKISTAN SLOW OVER RATE PENALTY ICC PENALTY ON PAKISTAN ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പാകിസ്താൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര
Pakistan Penalized for Slow Over-Rate, Drop to Single-Digit PCT in WTC Standings (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 3:23 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ നാണംകെട്ട വൈറ്റ് വാഷിന് പിന്നാലെ പാകിസ്‌താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ഐസിസിയുടെ കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടി. എഡ്‌ഡ്ബാസ്റ്റണിൽ നടന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്‌താന് വൻ പിഴയും പോയിന്‍റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ പാകിസ്‌താന്‍റെ ശതമാനം ഒറ്റയക്കത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ബർമിങ്ഹാമിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് എട്ട് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ട മത്സരത്തിൽ, അനുവദിച്ച സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ 11 ഓവറുകൾപാകിസ്‌താൻ കുറവാണ് എറിഞ്ഞത്. ഇതേതുടർന്നാണ് മാച്ച് ഫീസിന്‍റെ 50 ശതമാനം പിഴ ചുമത്താനും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 11 നിർണായക പോയിന്‍റുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും ഐസിസി തീരുമാനിച്ചത്.

ബാബർ അസം നയിക്കുന്ന പാക് പടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനോടേറ്റ 0-3 ന്റെ പരമ്പര നഷ്ടത്തിന് പുറമെ ലഭിച്ച ഈ ശിക്ഷ കടുത്ത ആഘാതമായി. ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരായ പോൾ റീഫൽ, ക്രിസ് ഗഫാനി, തേർഡ് അമ്പയർ അല്ലാഹുദീൻ പലേക്കർ, ഫോർത്ത് അമ്പയർ റസൽ വാരൻ എന്നിവരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐസിസി എലൈറ്റ് പാനൽ മാച്ച് റഫറി രഞ്ജൻ മദുഗല്ലെയാണ് ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നാണക്കേടിന്‍റെ റെക്കോർഡുമായി പാകിസ്‌താന്‍

ഈ വൻ പോയിന്‍റ് നഷ്ടത്തോടെ പാകിസ്‌താന്‍റെ പി.സി.ടി വെറും 4.63 ശതമാനമായി താഴ്ന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റതോടെ 14.81 പി.സി.ടിയുമായി അവർ നേരത്തെ തന്നെ പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തായിരുന്നു (9-ാം സ്ഥാനം). നിലവിലെ ഡബ്ല്യു.ടി.സി സൈക്കിളിൽ 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 ജയവും 7 തോൽവിയുമായി പാകിസ്‌താന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ 5 പോയിന്‍റ് മാത്രമാണുള്ളത്.

ഈ സീസണിൽ സ്ലോ ഓവർ റേറ്റ് പിഴവുകൾ കാരണം മാത്രം പാകിസ്‌താന് ആകെ 19 പോയിന്‍റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. ഇതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ധാക്കയിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിലും സ്ലോ ഓവർ റേറ്റിന് പാകിസ്‌താന്‍റെ 8 പോയിന്‍റുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു.

പട്ടികയിലെ നിലവിലെ ചിത്രം

  • ഓസ്ട്രേലിയ: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പരമ്പര 1-1 ന് സമനിലയിലായെങ്കിലും 96 പോയിന്‍റും 80% പി.സി.ടിയുമായി ഓസ്ട്രേലിയ തലപ്പത്ത് തുടരുന്നു.
  • ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 36 പോയിന്‍റും 75% പി.സി.ടിയുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് രണ്ടാമത്.
  • ന്യൂസിലാൻഡ്: 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 72.22% പി.സി.ടിയോടെ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.
  • ബംഗ്ലാദേശ്: ഡാർവിൻ ടെസ്റ്റിലെ മിന്നും വിജയത്തോടെ 55.56% പി.സി.ടിയുമായി ബംഗ്ലാദേശ് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
  • ഇന്ത്യ: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതരിയാ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 1-0 ന് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും, രണ്ടാം മത്സരം ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 68 പോയിന്‍റും 51.52% പി.സി.ടിയുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.
  • ഇംഗ്ലണ്ട്: പാകിസ്‌താനെതിരായ തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ 38.54% പി.സി.ടിയുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
  • മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ: ശ്രീലങ്ക (33.33%) ഏഴാം സ്ഥാനത്തും, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (20.83%) എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

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TAGGED:

PAKISTAN SLOW OVER RATE PENALTY
ICC PENALTY ON PAKISTAN
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
പാകിസ്താൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര
PAKISTAN VS ENGLAND WTC POINTS

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