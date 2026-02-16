ETV Bharat / sports

തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ബാബര്‍ അടക്കമുള്ള താരങ്ങളെ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പാക് മുന്‍ താരങ്ങള്‍

ടി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്.

Babar Azam
Babar Azam (IANS)
Published : February 16, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ പാകിസ്ഥാന്‍റെ കനത്ത തോല്‍വിയില്‍ മോശം പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച ബാബർ അസമടക്കമുള്ള താരങ്ങളെ വിമർശിച്ച് സീനിയർ താരങ്ങള്‍ രംഗത്ത്. ഇന്നലെ കൊളംബോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ, സീനിയർ സ്പിന്നർ ഷദാബ് ഖാൻ, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി എന്നിവർക്കൊന്നും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

'എന്‍റെ കൈകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ബാബറിനെയും ഷദാബിനെയും ഷഹീനെയും വീണ്ടും ടി20 ടീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി അവർക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്നലെയും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. യുവതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. അതേസമയം തോൽവിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ മുൻ നായകന്‍ ജാവേദ് മിയാൻദാദ് തയ്യാറായില്ല, പക്ഷേ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് പോരാടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.

ബാബറിനെ എപ്പോഴും പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മുൻ ക്യാപ്റ്റനായ മുഹമ്മദ് യൂസഫ്, ഈ പരാജയം ബാബറിന്‍റേയും ഷഹീനിന്‍റേയും ടി20 കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു.'ഷഹീൻ, ബാബർ, ഷദാബ് എന്നിവരുടെ സമയമായി, പാകിസ്ഥാന്‍റെ ടി20 ടീമിന് പുതിയ പ്രകടനക്കാരെയാണ് ആവശ്യം, ദുർബല ടീമുകൾക്കെതിരായ പൊള്ളയായ വിജയങ്ങളല്ലായെന്ന് യൂസഫ് എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

മുൻ പേസർ ഷോയിബ് അക്തർ, ഇന്ത്യൻ വാർത്താ ചാനലായ എബിപിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ, ബാബറിന്‍റെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ പദവിയെ പരിഹസിച്ചു.' ഒരു കളിയും ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കളിക്കാരനെ (ബാബർ അസം) നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാറായി മാറ്റി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുമായി ഗ്രൗണ്ടിൽ പോരാടിയെങ്കിലും ഇന്ന് അവരെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏതൊരു ഫോർമാറ്റിലും പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ വളരെ മികച്ച ടീമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മോയിൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു.'ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തി, പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ വിജയിക്കുമെന്ന തോന്നൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മോയിൻ പറഞ്ഞു.

റാങ്കിങ്ങിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന യുഎസ്എ, നെതർലാൻഡ്‌സ് എന്നീ ടീമുകൾക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾ മത്സരത്തിന് മുമ്പുള്ള പാകിസ്ഥാന്‍റെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ റാഷിദ് ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.

