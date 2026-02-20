ETV Bharat / sports

പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കിയിൽ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ; ക്യാപ്റ്റന്‍റെ വിലക്ക് റദ്ദാക്കി സർക്കാർ

ഫെഡറേഷനെ വിമർശിച്ചതിന് ക്യാപ്റ്റന്‍ അമ്മാദ് ബട്ടിനു കിട്ടിയ രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു.

Ammad Butt
File Photo: Ammad Butt (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 7:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കി ഭരണരംഗത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നതിനിടെ, ദേശീയ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ അമ്മാദ് ഷക്കീൽ ബട്ടിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്ക് സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടി 'നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന്' അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് വെറും ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നാടകീയമായ തിരുത്തൽ ഉണ്ടായത്.

പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ (പിഎച്ച്എഫ്) മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് താരീഖ് ബുഗ്തിയാണ് അമ്മാദിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ നടപടിക്ക് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്‍റ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് വാനി ഇടപെട്ട് വിലക്ക് നീക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണഘടനാപരമായ അടിത്തറയില്ലാത്ത നീക്കമായിരുന്നു അതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അമ്മാദ് ബട്ടിന്‍റെ വിലക്ക്

ഈ മാസം നടന്ന പാകിസ്ഥാൻ ടീമിന്‍റെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായത്. പര്യടനത്തിനിടെ താമസസൗകര്യവും പ്രതിഫലവും ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കളിക്കാർ ലഗേജുകളുമായി സിഡ്‌നി വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മാദ് ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും, നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഫെഡറേഷന്‍റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയെയും അശ്രദ്ധയെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഇത് അന്നത്തെ ഫെഡറേഷൻ നേതൃത്വത്തെ ചൊടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മാദ് പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കിക്ക് അപകീർത്തി വരുത്തി എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബുഗ്തി രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രതിസന്ധിയിലായ ഹോക്കി ടീം

ഭരണപരമായ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ കളിക്കളത്തിലും പാകിസ്ഥാൻ കടുത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണ്. എഫ്‌ഐഎച്ച് പ്രോ ലീഗിൽ നെതർലൻഡ്‌സ്, അർജന്‍റീന, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജർമ്മനി എന്നിവർക്കെതിരെ കളിച്ച എട്ട് മത്സരങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഒമ്പത് ടീമുകളുള്ള പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താണ് പാകിസ്ഥാൻ. ഈജിപ്‌തില്‍ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കെ, ടീമിനെ സുസ്ഥിരമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ.

ഹോക്കി ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ

ഈജിപ്‌തിലെ ഇസ്മായിലിയയിൽ 2026 മാർച്ച് 1 മുതൽ 7 വരെയാണ് പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പൂൾ ബിയിൽ ചൈന, മലേഷ്യ, ഓസ്ട്രിയ എന്നീ ടീമുകളാണുള്ളത്.

  • മാർച്ച് 1: പാകിസ്ഥാൻ vs ചൈന
  • മാർച്ച് 2: പാകിസ്ഥാൻ vs മലേഷ്യ
  • മാർച്ച് 4: പാകിസ്ഥാൻ vs ഓസ്ട്രിയ

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

