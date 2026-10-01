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ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് പാകിസ്‌താന്‍ ഫൈനലിൽ; ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത

ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് പാകിസ്‌താന്‍ ഫൈനലിൽ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വർണ്ണ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത.

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Pakistan Beat Bangladesh in Semifinal to Reach Historic Cricket Final (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 11:35 AM IST

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നിഷിൻ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ആവേശകരമായ സെമി ഫൈനലിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പാകിസ്‌താന്‍ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. നിഷിനിലെ കൊറോഗി സ്പോർട്‌സ് പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഉയർത്തിയ 112 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 11.3 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ പാകിസ്‌താന്‍ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഔട്ട്ഫീൽഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ ടോസ് വൈകിയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇരു ടീമുകൾക്കും 13 ഓവർ വീതമായി മത്സരം ചുരുക്കുകയായിരുന്നു.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ പാകിസ്‌താന്‍ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് 2010-ൽ അവർ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. മറുവശത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബംഗ്ലാദേശിന് ഇത്തവണ നിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.

തകർത്തടിച്ച് തൗഹീദ് ഹൃദോയ്

മന്ദഗതിയിലുള്ള പിച്ചിൽ ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ തൻസീദ് ഹസൻ (7), ക്യാപ്റ്റൻ ലിറ്റൺ ദാസ് (2), പർവേസ് ഹസൻ ഇമൺ (1) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ അവർക്ക് നഷ്ടമായി. മറ്റൊരു ഓപ്പണറായ സൈഫ് ഹസൻ (19) ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും സുഫ്യാൻ മുഖീമിന്‍റെ പന്തിൽ എൽബിഡബ്ല്യു ആയി പുറത്തായി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 45 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ബംഗ്ലാദേശിനെ മധ്യഓവറുകളിൽ തൗഹീദ് ഹൃദോയ് ആണ് രക്ഷിച്ചത്. 25 പന്തിൽ നിന്ന് നാല് സിക്സറുകളും രണ്ട് ഫോറുകളുമടക്കം 42 റൺസ് നേടിയ ഹൃദോയിന്‍റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ 13 ഓവറിൽ 111/7 എന്ന സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പാകിസ്‌താനായി സയിം അയൂബ് രണ്ട് ഓവറിൽ വെറും 3 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി മികച്ച ബൗളിംഗ് പുറത്തെടുത്തു.

റെക്കോർഡ് ഓവറുമായി പാകിസ്‌താന്‍ മുന്നേറ്റം

മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ പാകിസ്‌താനും ആദ്യ ഓവറുകളിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ബൗളർമാർ ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഓവറിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാനെ മഹേദി ഹസൻ പുറത്താക്കി. എന്നാൽ മാസ് സദാഖത്ത് (15), ഉസ്മാൻ ഖാൻ (14), സയിം അയൂബ് (21) എന്നിവരുടെ ചെറിയ പ്രകടനങ്ങൾ പാകിസ്‌താനെ മത്സരത്തിൽ നിലനിർത്തി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 76 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായിരുന്ന പാകിസ്‌താനു കളി അനുകൂലമാക്കിയത് മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ എറിഞ്ഞ പത്താം ഓവറാണ്.

ആ ഓവറിൽ അബ്ദുൾ സമദും ഹസൻ നവാസും ചേർന്ന് 23 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതിൽ 22 റൺസും സമദിന്‍റെ വകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പാകിസ്‌താന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം അവസാന 18 പന്തിൽ 13 റൺസായി ചുരുങ്ങി. ഒടുവിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ ഹസൻ നവാസ് ഫോറടിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്‌താനു ചരിത്ര വിജയവും ഫൈനൽ പ്രവേശനവും ഉറപ്പാക്കി.

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