സൈനിക മേധാവി ഇടപ്പെട്ടു: ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സുരക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം, വൈറലായി വീഡിയോ
സൈന്യം, റേഞ്ചേഴ്സ്, ഇസ്ലാമാബാദ് പൊലീസ് എന്നിവർ ചേര്ന്നാണ് ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത്.
Published : November 14, 2025 at 1:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനെ പിടിച്ചു നിർത്താന് പാക് സൈനിക മേധാവി അസീം മുനീര് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണം. ഇസ്ലാമാബാദിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളെത്തുടർന്ന് പരമ്പര മതിയാക്കി നിരവധി താരങ്ങള് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങിയിരുന്നു. ഇതേതുടര്ന്നാണ് സർക്കാർ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന്റെ സുരക്ഷ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക സേനയ്ക്ക് കൈമാറിയത്.
ശ്രീലങ്കന് ടീമിന് സംസ്ഥാനതല സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനാൽ സൈന്യവും റേഞ്ചർമാരും പോലീസും അവര്ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് പിസിബി ചെയർമാനും ഫെഡറൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ മൊഹ്സിൻ നഖ്വി പറഞ്ഞു. റാവൽപിണ്ടിയിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ, പര്യടനം തുടരുന്നതിന് ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരും ബോർഡും പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നഖ്വി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ചില ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്കൻ നേതൃത്വം തമ്മിലുള്ള സുസ്ഥിരമായ ഇടപെടലിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ നല്ല ഫലം കൈവരിക്കാനായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രമിത ബന്ദാര ടെന്നക്കൂണിന് ടീമിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കരസേനാ മേധാവി മുനീർ ഉറപ്പ് നൽകിയതായും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'ഫീൽഡ് മാർഷൽ തന്നെ ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായും സെക്രട്ടറിയുമായും സംസാരിച്ചു, പാകിസ്ഥാനിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ച കളിക്കാർ കാണിച്ച വലിയ ധൈര്യത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ താൻ തന്നെ അവരുമായി ഒരു നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരുടെ ക്ഷേമമെന്നും നഖ്വി പറഞ്ഞു.'അവർക്ക് നിരവധി ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് അനുര കുമാര ദിസനായകേശ് തന്റെ രാജ്യത്തെ സംഘവുമായി സംസാരിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നും നഖ്വി പറഞ്ഞു. അതിനിടെ ആരെങ്കിലും ശ്രീലങ്കയിലേക്കു മടങ്ങിയാൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി വരുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ശ്രീലങ്കൻ ബോർഡ് താരങ്ങളെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
A heartwarming welcome for the Sri Lanka team as Pakistan players and young fans greet them.— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 14, 2025
🇵🇰🤝🇱🇰pic.twitter.com/ps0rsqcH2c #LKA #PAKvSL
പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച റാവൽപിണ്ടിയിൽ നടക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്നു മണി മുതലാണ് മത്സരം. നേരത്തെ റാവൽപിണ്ടിയിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ടീം പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിൽ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനെതിരെ മുമ്പ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2009-ൽ, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനായി ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ടീം ബസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. നിരവധി കളിക്കാർക്ക് പരിക്കേള്ക്കുകയും എട്ട് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Also Read: നാണംകെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ...! സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു