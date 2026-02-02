ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യയെ ബഹിഷ്‌കരിച്ചാല്‍ പാകിസ്ഥാനു കര്‍ശന നടപടി; വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഐസിസി

ഫെബ്രുവരി 15 ന് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കളത്തിലിറങ്ങില്ലായെന്നാണ് പാക് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പോസ്റ്റ്.

PAKISTAN INDIA T20 WORLD CUP
സൂര്യകുമാർ യാദവും സൽമാൻ ആഘയും (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 11:01 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്നു പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐസിസി. ബംഗ്ലദേശിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഫെബ്രുവരി 15ന് നടക്കേണ്ട മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്നാണു പാക് സർക്കാർ സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

'2026 ലെ ഐസിസി ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകുന്നു. എന്നാല്‍, ഫെബ്രുവരി 15 ന് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കളത്തിലിറങ്ങില്ലായെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പോസ്റ്റ്. പാക് സർക്കാരിന്‍റെ നയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് പിസിബി പിന്നോട്ടു പോകണമെന്നും ഐസിസി അറിയിച്ചു. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നേരിടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് ഇടം നേടിയിരുന്നത്. നേരത്തെ, ഇന്ത്യയില്‍ കളിക്കാർക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബംഗ്ലാദേശ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു. ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം, പാകിസ്ഥാൻ ഫെബ്രുവരി 7 ന് കൊളംബോയിൽ വെച്ച് നെതർലാൻഡ്‌സിനെതിരെ കളിക്കും. 10 ന് യുഎസ്എയെ നേരിടും. തുടർന്ന് 15നു കൊളംബോയിൽ ഇന്ത്യയേയും അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ നമീബിയയെ നേരിടേണ്ടതായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന്‍റെ എല്ലാ ലീഗ് മത്സരങ്ങളും സിംഹളീസ് സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിലാണ് നടക്കുന്നത്.

അതേസമയം,ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്‍റെ തീരുമാനം ആഗോള ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ സമഗ്രതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തെ കായികരംഗത്തിന് ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഐസിസി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൽ (പിസിബി) നിന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഐസിസി അറിയിച്ചു.

'പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഐസിസിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം നിലപാടുകൾ ലോകകപ്പ് പോലെയുള്ള ടൂർണമെന്‍റുകളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നതല്ല.

പാക്കിസ്ഥാനും ക്രിക്കറ്റിനും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പിസിബി ഈ തീരുമാനം വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം- ഐസിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പാണ് ഐസിസിയുടെ മുൻഗണന, അത് പിസിബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കണം. എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരസ്പര സ്വീകാര്യമായത് പിസിബി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഐസിസി പറഞ്ഞു.

പാകിസ്ഥാൻ ടീം: പാകിസ്ഥാൻ ടീം: സൽമാൻ അലി ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ബാബർ അസം, ഫഹീം അഷ്‌റഫ്, ഫഖർ സമാൻ, ഖവാജ, മുഹമ്മദ് നഫായ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ മിർസ, നസീം ഷാ, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സയിം അയൂബ്, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ഷദാബ് ഖാൻ, ഉസ്മാൻ ഖാൻ, ഉസ്മാൻ താരിഖ്.

