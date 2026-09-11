കണക്കുതീർക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ, ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രീലങ്ക; ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ന് മിന്നും പോരാട്ടം
വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ്: രണ്ടാം സെമിയിൽ പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടും.
Published : September 11, 2026 at 5:03 PM IST
ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റില് വീണ്ടുമൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമിയില് പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും ഏറ്റുമുട്ടും. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇരു ടീമുകളും ദുബായിൽ കളം നിറയുന്നത്.
ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് കളി ജയിക്കുക എന്നതിലുപരി മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2024-ലെ ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയ ശ്രീലങ്കയോട് ആ പഴയ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാനുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ന് പാഡ് കെട്ടുന്നത്. അന്ന് പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് ഫൈനലിൽ ഇടംപിടിച്ച ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഇത്തവണയും ആ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 2008-ന് ശേഷം ആദ്യമായി കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ലങ്കൻ ടീമിന് തങ്ങളുടെ പഴയ ഫോം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ ആകട്ടെ, 2016-ന് ശേഷം ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണിത്.
അജയ്യരായി കുതിക്കുന്ന ലങ്കൻ പട
ടൂർണമെന്റില് ഒരു മത്സരം പോലും പരാജയപ്പെടാതെ അജയ്യരായാണ് ശ്രീലങ്കൻ വനിതകൾ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ യു.എ.ഇ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ ടീമുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അവർക്ക്, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഈ അപരാജിത കുതിപ്പ് ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ കിരീടാവകാശികളായി ശ്രീലങ്കയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
The defending champions face familiar rivals Pakistan for a spot in the Grand Finale 🇱🇰🇵🇰 𝐖𝐡𝐨 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐣𝐨𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲? 👀 #DPWorldWomensAsiaCup2026 #SLWvPAKW #ACC https://t.co/4RajtQWZ9i— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2026
ക്യാപ്റ്റൻ ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിന്റെ അസാധാരണ ഫോമിലാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ. ബാറ്റിംഗിൽ ടീമിന് തകർപ്പൻ അടിത്തറയും വേഗതയും നൽകുന്ന അത്തപ്പത്തു, ബോളിംഗിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന ദുബായ് പിച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി അവർ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.
ബാറ്റിംഗ് തകർച്ചയിൽ പാകിസ്ഥാൻ
സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ ക്യാമ്പിനെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം അവരുടെ മോശം ബാറ്റിംഗ് ഫോം തന്നെയാണ്. ദുർബലരായ തായ്ലൻഡിനെതിരെ വെറും 119 റൺസ് മാത്രം എടുക്കാനേ അവർക്കായുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ബൗളിംഗ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ കളിമൺ കോട്ടപോലെ തകർന്നടിഞ്ഞ പാകിസ്ഥാൻ വെറും 55 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. ബാറ്റിംഗ് നിര നിരാശപ്പെടുത്തുമ്പോഴും പാകിസ്ഥാന്റെ ബൗളിംഗ് വിഭാഗമാണ് ടീമിനെ മത്സരങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി എതിരാളികളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ പാക് ബൗളർമാർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ ടീമിന് മികച്ചൊരു തുടക്കം നൽകാൻ മുൻനിര ബാറ്റർമാരായ ഷവാൽ സുൽഫിക്കർ, മുനീബ അലി എന്നിവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പാക് പട കരുതുന്നത്. തനിച്ച് മത്സരം ജയിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള താരങ്ങളാണെങ്കിലും ഇരുവരും ഈ ടൂർണമെന്റില് ഇതുവരെ ഒരു വലിയ ഇന്നിംഗ്സ് പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല. നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുള്ളതിനാൽ, മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായതുപോലെയുള്ള അനാവശ്യ വിക്കറ്റ് തകർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും.
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