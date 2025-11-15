Bihar Election Results 2025

807 ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെഞ്ചുറിയടിച്ച് ബാബർ അസം; ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

119 പന്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 102 റൺസാണ് ബാബർ നേടിയത്.

Babar Azam
File Photo: Babar Azam (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 11:21 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: നീണ്ട കാലത്തെ സെഞ്ചുറി വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി പാക്‌ താരം ബാബർ അസം. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ തകര്‍പ്പന്‍ സെഞ്ചുറിയാണ് ബാബർ സ്വന്തമാക്കിയത്. 119 പന്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 102 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. റാവൽപിണ്ടിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ശ്രീലങ്ക 50 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിന് 288 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 10 പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെ വെറും രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ പാക് പട ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ഇതോടെ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 2-0ന് പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്നിലെത്തി.

അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 84 ഇന്നിംഗ്‌സുകൾക്ക് ശേഷം ബാബറിന്‍റെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറിയാണിത്. 2023 ലെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് നേപ്പാളിനെതിരെയാണ് താരം അവസാനമായി ഏകദിന സെഞ്ച്വറി നേടിയത്. അവസാന സെഞ്ച്വറിക്ക് ശേഷം, ബാബർ 20 തവണ അർധസെഞ്ച്വറി കടന്നെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ഒരു സെഞ്ച്വറിയാക്കി മാറ്റാന്‍ താരത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2015ൽ ആദ്യ രാജ്യാന്തര മത്സരം കളിച്ച ബാബർ അസമിന് ഏകദിനത്തിൽ 20 സെഞ്ചറികളും ടെസ്റ്റിൽ ഒൻപത്, ടി20യിൽ മൂന്ന് സെഞ്ചറികളുമുണ്ട്.

അതേസമയം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ താരമെന്ന നേട്ടത്തിൽ (20) സയീദ് അൻവറിനെ മറികടന്ന് ബാബർ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. 136 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്നാണ് ബാബർ 20 സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വെറ്ററൻ താരം ഹാഷിം അംല (108), ഇന്ത്യൻ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലി (136) എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമായി ബാബര്‍ മാറി. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ബാറ്ററായും (8) അദ്ദേഹം മാറി. മുഹമ്മദ് യൂസഫിനെയാണ് താരം (7) മറികടന്നത്.

മത്സരത്തില്‍ ഓപ്പണര്‍ ഫഖർ സമാൻ (93 പന്തിൽ 78), മുഹമ്മദ് റിസ്‍വാൻ (54 പന്തിൽ 51) എന്നിവർ അർധ സെഞ്ചറികൾ സ്വന്തമാക്കി. ഫഖർ സമാനുമായി രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 127 പന്തിൽ നിന്ന് 100 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ബാബര്‍ പടുത്തുയർത്തി. തുടർന്ന് റിസ്വാനുമായി കൈകോർത്ത് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 112 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ജാനിത് ലിയാനഗെ (54) മാത്രമാണ് അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയത്. മറ്റ് ബാറ്റര്‍മാരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോറിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. കമിന്ദു മെൻഡിസ് (44), സദീര സമരവിക്രമ (42) എന്നിവരും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകി. പാകിസ്ഥാനായി ഹാരിസ് റൗഫ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ് എന്നിവർ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരം ഞായറാഴ്‌ച റാവൽപിണ്ടിയിൽ നടക്കും.

BABAR AZAM SCORES CENTURY
BABAR AZAM CENTURY
BABAR AZAM RECORDS
ബാബർ അസം
PAKISTAN VS SRI LANKA 2ND ODI

