ക്രീസ് വിട്ട് കളി വേണ്ട! സൽമാൻ ആഗയ്ക്ക് പറ്റിയത് വൻ അബദ്ധം; നാണംകെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ
ക്രീസ് വിട്ട് പന്തെടുത്തു, ബേസിക് നിയമം മറന്ന പാക് ക്യാപ്റ്റന് പണി കിട്ടി.
Published : March 13, 2026 at 8:40 PM IST
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബാറ്റർ സൽമാൻ അലി ആഗ പുറത്തായ രീതി വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. ധാക്കയിലെ ഷേർ-ഇ-ബംഗ്ലാ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് അത്യപൂർവ്വവും വിചിത്രവുമായ ഈ റണ്ണൗട്ട് സംഭവിച്ചത്. സുപ്രധാനമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് തകർത്ത ഈ പുറത്താകൽ പാകിസ്ഥാൻ നിരയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.
പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 39-ാം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയമായ നിമിഷം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും സൽമാൻ അലി ആഗയും ചേർന്ന് ടീമിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 109 റൺസിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി നിൽക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കളി തിരിഞ്ഞത്.
⚡️ICYMI⚡️— Cricbuzz (@cricbuzz) March 13, 2026
Here's a replay of Mehidy Hasan Miraz running Salman Agha out 😬pic.twitter.com/gI7J3MKYEl https://t.co/Mz8Y2fj40r
ബംഗ്ലാദേശ് നായകൻ മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസ് എറിഞ്ഞ ഓവറിലെ നാലാമത്തെ പന്തിലായിരുന്നു സംഭവം. സ്ട്രൈക്കിംഗിലുണ്ടായിരുന്ന റിസ്വാൻ പന്ത് നേരെ മുന്നിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടു. ഈ സമയം നോൺ-സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന സൽമാൻ ആഗ റണ്ണിനായി അല്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ക്രീസിന് പുറത്തായിരുന്നു. പന്ത് നേരെ വന്ന് സൽമാന്റെ പാഡിൽ തട്ടി നിന്നു.
പന്ത് കൈവശപ്പെടുത്താൻ ബൗളർ മെഹ്ദി ഹസൻ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും, അതിനു മുൻപേ സൽമാൻ ആഗ കുനിഞ്ഞ് പന്ത് കയ്യിലെടുത്ത് ബൗളർക്ക് കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ താരം ക്രീസിന് പുറത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മെഹ്ദി ഹസൻ ഉടൻ തന്നെ പന്ത് വാങ്ങി സ്റ്റംപ് ഇളക്കുകയും റണ്ണൗട്ടിനായി അപ്പീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അമ്പയറുടെ തീരുമാനം
ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർ ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനം തേർഡ് അമ്പയർക്ക് വിട്ടു. റീപ്ലേകളിൽ സൽമാൻ ആഗ പന്ത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ക്രീസിന് പുറത്താണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ തേർഡ് അമ്പയർ ഔട്ട് വിധിച്ചു. ഈ തീരുമാനം സൽമാൻ ആഗയെ അമ്പരപ്പിച്ചു. താൻ പന്ത് ബൗളറെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണെന്നും മനഃപൂർവം സമയം കളയാനോ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ അല്ലെന്നും താരം ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചു. പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സൽമാൻ ആഗയുടെ മുഖത്ത് കടുത്ത നിരാശയും ദേഷ്യവും പ്രകടമായിരുന്നു.
Salman Ali Agha's outrage over " unsporting spirit" after a run-out is ironic, given that in 1999, sachin collided with bowler shoaib akhtar during his follow-through near the stumps while attempting a third run. pakistan refused to withdraw the appeal, and sachin was given a run… pic.twitter.com/g6tjJtWNmw— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) March 13, 2026
തുടർന്ന് മൈതാനത്ത് ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങൾ തമ്മിൽ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടന്നു. മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ ബംഗ്ലാദേശ് താരങ്ങളോട് ഈ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിന് നിരക്കാത്ത തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അപ്പീൽ നിയമപരമാണെന്ന് ലിറ്റൺ ദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് താരങ്ങൾ വാദിച്ചു.
അതേസമയം സൽമാൻ ആഗ പുറത്തായതോടെ പാകിസ്ഥാന്റെ പതനം വേഗത്തിലായി. ഒടുവിൽ 47.3 ഓവറിൽ 274 റൺസിന് പാകിസ്ഥാൻ എല്ലാവരും പുറത്തായി. പാകിസ്ഥാൻ നിരയിൽ 75 റൺസെടുത്ത മാസ് സദാഖത്താണ് ടോപ്പ് സ്കോറർ. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം പാകിസ്ഥാൻ തോറ്റതിനാൽ, പരമ്പരയിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവർക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
