ഡിആർഎസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ..! അംപയറുടെ വിവാദ തീരുമാനത്തിൽ 199 റൺസിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ പുറത്ത്
ഇരട്ട സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികെ അംപയറുടെ വില്ലത്തരം; 199 റൺസിൽ പുറത്തായി പടിക്കൽ, ഇന്ത്യ എ ശക്തമായ നിലയിൽ.
Published : October 26, 2026 at 4:13 PM IST
ബെംഗളൂരു: ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ ഒന്നാം അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന് ദൗർഭാഗ്യകരമായ പുറത്താകൽ. കരിയറിലെ ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിക്ക് വെറും ഒരു റൺസ് മാത്രം അകലെ വെച്ച് അംപയറുടെ വിവാദപരമായ തീരുമാനത്തിലാണ് താരം പുറത്തായത്. അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർ പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
സാക് ഗിബ്സണിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്ക്ക് ക്യാച്ച് നല്കിയാണ് ദേവ്ദത്ത് പുറത്തായത്. എന്നാൽ പന്ത് തന്റെ ബാറ്റിൽ ഉരസിയിട്ടില്ലെന്ന് ആംഗ്യവിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയ പടിക്കൽ അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഞെട്ടി നിന്നു. ഡിആർഎസ് സാങ്കേതികവിദ്യയോ സ്നിക്കോമീറ്ററോ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അംപയറുടെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ താരത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ നിരാശയോടെ താരം കളം വിടുകയായിരുന്നു. 248 പന്തിൽ 23 ഫോറും 3 സിക്സറുമടക്കം 199 റൺസാണ് പടിക്കൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
ഇന്ത്യ എ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവിൽ
പടിക്കലിന്റെ ഈ ഉജ്ജ്വല ഇന്നിങ്സിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ എ മത്സരത്തിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 113 റൺസിന് പുറത്താവുകയും 200 ലധികം റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് കടം വഴങ്ങുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 488 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എ ടീമിന് ഇപ്പോൾ 288 റൺസിന്റെ നിർണ്ണായക ലീഡുണ്ട്.
പടിക്കലിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴിതുറക്കും
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മൂന്നാം നമ്പറിലേക്ക് ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ ശക്തമായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഇന്നിങ്സ് പിറന്നത്. പരിക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ സായ് സുദർശനും (91 റൺസ്) പടിക്കലിനൊപ്പം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 210 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിന് പുറമെ യഷ് റാത്തോഡ് 66 റൺസ് നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
🔴DEVDUTT PADIKKAL ANGRY OVER A CONTROVERSIAL UMPIRING DECISION! 🤯 - Padikkal was batting on 199 when the bowler delivered the ball wide. - Padikkal tried to play the delivery, but the umpire suddenly declared him out, apparently believing the ball had edged the bat. - Padikkal was left shocked by the decision. Note: There is no DRS in unofficial Test matches. ❌ https://t.co/WfZMaQfAXM— Sam (@cricsam02) October 26, 2026
പിന്നീട് വന്ന വാലറ്റ നിരയിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ പുറത്താകാതെ 51 റൺസ് നേടി ലീഡ് ഉയർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. അൻഷുൽ കംബോജ് (23), ആകീബ് നബി (38) എന്നിവരും സുന്ദറിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. നിർണ്ണായകമായ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായെങ്കിലും, പടിക്കലിന്റെ ഈ ക്ലാസിക് ഇന്നിങ്സ് സെലക്ടർമാരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
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