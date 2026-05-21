റൺ റേറ്റിൽ കളി മാറും; ഡൽഹിയും കൊൽക്കത്തയും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ വിയര്‍ക്കും!

സ്വന്തം വിധി കൈവിട്ട് കൊൽക്കത്ത, ഞായറാഴ്‌ച മുംബൈ ജയിച്ചാൽ കെകെആറിന് രക്ഷ, രാജസ്ഥാൻ ജയിച്ചാൽ പുറത്ത്!

IPL 2026 QUALIFICATION SCENARIOS (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 1:17 PM IST

കൊൽക്കത്ത: ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും തോറ്റ് പ്ലേ ഓഫ് റേസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും എഴുതിത്തള്ളിയ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. ഇന്നലെ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 4 വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് കെകെആർ ജീവശ്വാസം വീണ്ടെടുത്തത്. ഈ ജയത്തോടെ കൊൽക്കത്ത പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തുനിന്നും ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.

മൂന്ന് ടീമുകൾ പ്ലേ ഓഫിൽ; ഒരു സ്ഥാനത്തിനായി 5 ടീമുകൾ

ടൂർണമെന്‍റില്‍ എല്ലാ ടീമുകളും ഇപ്പോൾ 13 മത്സരങ്ങൾ വീതം പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ മൂന്ന് ടീമുകൾ ഇതിനകം തന്നെ പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

  • റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു (18 പോയിന്‍റ്)
  • ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് (16 പോയിന്‍റ്)
  • സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് (16 പോയിന്‍റ്)

ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പ്ലേ ഓഫ് സ്ഥാനത്തിനായി അഞ്ച് ടീമുകളാണ് കടുത്ത മത്സരത്തിലുള്ളത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് (14 പോയിന്‍റ്), പഞ്ചാബ് കിങ്സ് (13), കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് (13), ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് (12), ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് (12) എന്നിവരാണവർ. ഈ അഞ്ച് ടീമുകൾക്കും പ്ലേ ഓഫിൽ കടക്കാൻ തങ്ങളുടെ അവസാന ലീഗ് മത്സരം ജയിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്‍റെ സാധ്യതകൾ

അവസാന മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പോലും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് പ്ലേ ഓഫിൽ കയറാൻ നേരിയ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനായി മികച്ച റൺ റേറ്റ് നിലനിർത്തുകയും മറ്റ് ടീമുകളുടെ മത്സരഫലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും വേണം. വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജസ്ഥാൻ അവസാന മത്സരത്തിൽ തോറ്റാലും, ഡൽഹി-കൊൽക്കത്ത മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന്‍റെ റൺ റേറ്റ് രാജസ്ഥാനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം.

കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴി

കൊൽക്കത്തയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി അവരുടെ കൈകളിൽ മാത്രമല്ല. ഞായറാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് വിജയിച്ചാൽ രാജസ്ഥാൻ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കുകയും കൊൽക്കത്ത പുറത്താവുകയും ചെയ്യും. അതോടെ അന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കാനിരിക്കുന്ന കൊൽക്കത്ത-ഡൽഹി മത്സരം അപ്രസക്തമാകും. എന്നാൽ രാജസ്ഥാൻ തോറ്റാൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഡൽഹിയെ തോൽപ്പിച്ച് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് മുന്നേറാം.

മത്സരച്ചുരുക്കം

ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ സ്ലോ പിച്ചിൽ ടോസ് നേടിയ കൊൽക്കത്ത മുംബൈയെ ബാറ്റിംഗിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. കാമറൂൺ ഗ്രീൻ (2/23), സൗരഭ് ദുബെ (2/34), സുനിൽ നരെയ്ൻ (1/13) എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ ബോളിംഗ് പ്രകടനമാണ് മുംബൈയെ 147/8 എന്ന ചെറിയ സ്കോറിൽ ഒതുക്കിയത്. മുംബൈ നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ (26) നിർണായക വിക്കറ്റ് നരെയ്ൻ സ്വന്തമാക്കി.

മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ കൊൽക്കത്തയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ഓപ്പണർമാരായ ഫിൻ അലൻ (8), അജിങ്ക്യ രഹാനെ (21), കാമറൂൺ ഗ്രീൻ (4) എന്നിവർ പെട്ടെന്ന് പുറത്തായതോടെ കെകെആർ 54-ന് 3 എന്ന നിലയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി. എന്നാൽ പരിക്കേറ്റ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അംഗക്രിഷ് രഘുവംശിക്ക് പകരം മൂന്നാം നമ്പറിലിറങ്ങിയ വെറ്ററൻ താരം മനീഷ് പാണ്ഡെയും (33 പന്തിൽ 45 റൺസ്) റോവ്മാൻ പവലും (40 റൺസ്) ചേർന്നുള്ള 64 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ട് കൊൽക്കത്തയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 18.5 ഓവറിൽ കൊൽക്കത്ത ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മുംബൈയുടെ മോശം ഫീൽഡിംഗും കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് തുണയായി. 13 മത്സരങ്ങളിൽ മുംബൈയുടെ ഒമ്പതാം തോൽവിയാണിത്.

