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ചരിത്ര വിജയം! അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ ഇന്നിങ്സിനും 300 റൺസിനും തകർത്ത് ഇന്ത്യ

ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ തകർത്തു, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെസ്റ്റ് വിജയം.

INDIA VS AFGHANISTAN TEST
INDIA VS AFGHANISTAN TEST (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 4:15 PM IST

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ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡ്: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് വിജയം. മൂന്നാം ദിനം തന്നെ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ ഇന്നിങ്സിനും 300 റൺസിനും തകർത്ത് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നർ മാനവ് സുതാറിന്‍റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് മൂന്നാം ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള വിജയമൊരുക്കിയത്.

  • ഇന്ത്യ (ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്): 564/8 (ഡിക്ലയർ)
  • അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ (ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്): 152
  • അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ (രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് - ഫോളോ ഓൺ): 112

ബാറ്റിങ്ങിൽ റൺമല തീർത്ത് ഇന്ത്യ

ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ബാറ്റിങ് നിര നടത്തിയ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. നായകൻ ശുഭ്‌മൻ ഗിൽ (126), കെ.എൽ. രാഹുൽ (100) എന്നിവർ സെഞ്ച്വറി നേടി. സായ് സുദർശൻ (81), ഋഷഭ് പന്ത് (81), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (പുറത്താകാതെ 52) എന്നിവരും തിളങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 564 റൺസ് എടുത്തു.

തകർന്നടിഞ്ഞ് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ

ഇന്ത്യയുടെ കൂറ്റൻ സ്കോറിന് മുന്നിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍റെ ബാറ്റിങ് നിര പൂർണ്ണമായി പതറി. മൂന്നാം ദിനം 113/5 എന്ന നിലയിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് പുനരാരംഭിച്ച അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ 152 റൺസിന് പുറത്തായി. 60 റൺസെടുത്ത റഹ്മത് ഷാ മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ മാനവ് സുതാർ 33 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ചു.

ഫോളോ ഓണിലും രക്ഷയില്ല

412 റൺസിന്‍റെ വലിയ ലീഡ് വഴങ്ങി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് (ഫോളോ ഓൺ) ആരംഭിച്ച അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ വെറും 35.5 ഓവറിൽ 112 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഓപ്പണർമാരായ അബ്ദുൾ മാലിക്കും സെദിഖുള്ള അടാലും (42) ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 42 റൺസ് എടുത്ത് നല്ലൊരു തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. തുടർന്ന് വന്ന വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറും (4 വിക്കറ്റ്), കുൽദീപ് യാദവും (3 വിക്കറ്റ്) ചേർന്ന് അഫ്‌ഗാൻ നിരയെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി. പരിക്കേറ്റ ഷറഫുദ്ദീൻ അഷ്‌റഫ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാതിരുന്നതോടെ ഇന്ത്യ മൂന്നാം ദിനം തന്നെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിലാകെ 7 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ മാനവ് സുതാർ ഈ വിജയത്തോടെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തകർപ്പൻ വരവറിയിച്ചു.

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INDIA VS AFGHANISTAN TEST

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