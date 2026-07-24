'അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം'; വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കായിക ഇതിഹാസങ്ങള്
മൗനം വെടിഞ്ഞ് താരങ്ങൾ; വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പിന്തുണയുമായി സച്ചിനും യുവരാജ് സിംഗും ശുഭ്മന് ഗില്ലും.
Published : July 24, 2026 at 10:16 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ കായിക ഇതിഹാസങ്ങളായ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, യുവരാജ് സിംഗ്, അഭിനവ് ബിന്ദ്ര, മനു ഭാക്കർ, മലയാളി താരം സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തില് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്ത്. ഡല്ഹി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് പരാമര്ശിക്കാതെയാണ്, താരങ്ങള് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
സാധാരണയായി കായികരംഗത്തിന് പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കാറുള്ള പ്രമുഖർ ഇത്തവണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയിലും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ആനുകൂല്യമല്ല, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അടിസ്ഥാന അവകാശമാണെന്നും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നും താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
July 23, 2026
കബളിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല: സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
തന്റെ പിതാവ് ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൈകാരികമായ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. 'തോൽക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ കബളിപ്പിക്കുന്നത് (cheating) ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. കുറുക്കുവഴികൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ് അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിരാശയുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
Shubman Gill’s Instagram story for students. pic.twitter.com/2dtwNRyzgP— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 23, 2026
പരിശ്രമത്തേക്കാൾ ഫലത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സമൂഹം മെറിറ്റിന് പകരം കുറുക്കുവഴികളാവും തേടുക. കഠിനാധ്വാനം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന, സത്യസന്ധത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം," സച്ചിൻ കുറിച്ചു.
As a father it pains me to see students being roughed up by police for protesting over flaws in education. Kids getting beaten with lathis on the streets of Delhi should stop. I hope a solution comes up very soon— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 23, 2026
സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും കുട്ടികളുടെ അവകാശം
ഓരോ കുട്ടിക്കും സമാധാനത്തോടെ പഠിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി വളരാനും സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരാനുമുള്ള അവസരം ലഭിക്കണമെന്ന് യുവരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു. സമാനമായ രീതിയിലാണ് യുവതാരം ശുഭ്മന് ഗില്ലും പ്രതികരിച്ചത്.
Humare youth humare desh ka future hain. Unke sapnon ko samajhna zaroori hai par saath hi, mushkil waqt mein patience rakhna aur desh ki institutions aur sarkar par bharosa banaye rakhna bhi utna hi zaroori hai.— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 23, 2026
Mera maanna hai ki har challenge ka solution patience se nikalta…
സമാധാനപരമായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന യുവതലമുറയെ താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും, ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മികച്ച ഭാവി മുൻനിർത്തി പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും ദയയോടെയും രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും ഗിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്രിക്കറ്റ് താരം ശിഖർ ധവാൻ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്ഷമ കൈവിടരുതെന്നും രാജ്യത്തെ സംവിധാനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, കുട്ടികൾ തെരുവിൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് വലിയ വേദനയുണ്ടെന്നാണ് മുൻ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
I have never considered myself a political person. But I do believe that some issues belong to all of us, regardless of where we stand. Education is one of them.— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) July 23, 2026
The measure of a nation is found not only in its economy or its achievements, but in the opportunities it creates for…
വിദ്യാഭ്യാസം ആനുകൂല്യമല്ല, അടിസ്ഥാന അവകാശം
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വ്യക്തിഗത ഒളിംപിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യം അളക്കുന്നത് അതിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലൂടെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് യുവതലമുറയ്ക്കായി അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലൂടെയാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തെ പുരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി രാജ്യത്തിനുണ്ടാകണം," ബിന്ദ്ര കുറിച്ചു.
At this point, it’s about the lives of the future of our nation. It’s about us.— Manu Bhaker🇮🇳 (@realmanubhaker) July 17, 2026
I am a student, and at one point, we all were students. Every child deserves access to education, safety, and a fair chance at life. These are not privileges—they are fundamental rights.
The… pic.twitter.com/0SvFOtQVSG
ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാവായ ഷൂട്ടർ മനു ഭാക്കറും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ശക്തമായി സംസാരിച്ചു. 'വിദ്യാഭ്യാസവും സുരക്ഷിതത്വവും ആനുകൂല്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയാകേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ എന്റെ ഹൃദയം തകരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും അധികൃതർ ഒളിച്ചോടരുത്," മനു ഭാക്കർ കുറിച്ചു.
Students are the future. Listen before they stop speaking. Nations don't grow by silencing questions. They grow by answering them. Dialogue safeguards tomorrow. That is democracy. 🇮🇳#IStandWithStudents— Nikhat Zareen (@nikhat_zareen) July 21, 2026
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയാണ് രാജ്യം വളരേണ്ടത്
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ബോക്സിങ് താരം നിഖാത് സരീൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതിന് മുൻപ് അധികൃതർ അവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Sahal Abdul Samad has entered the conversation !— Beyond Routine (@Be20608Routine) July 22, 2026
The Mohun Bagan and Indian National Team Attacking midfielder has shared a statement backing the students protesting in Delhi, saying he stands with them and condemning the use of force against peaceful protesters.
One of the… pic.twitter.com/HcXGwgteKm
മലയാളി ഫുട്ബോൾ താരം സഹൽ അബ്ദുൽ സമദും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തി. "തങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ സമാധാനപരമായി എത്തിയ യുവാക്കളെയാണ് അധികൃതർ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നേരിട്ടത്. ശബ്ദമുയർത്തിയ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് നേരെ ലാത്തി വീശുന്നത് ഒന്നിന്റെ പേരിലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ വെക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവരെ ചർച്ചകളുടെ മേശയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു," സഹൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
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