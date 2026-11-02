കിവീസിന് വൻ തിരിച്ചടി; ചാപ്മനും രചിൻ രവീന്ദ്രയും ഇന്ത്യൻ പരമ്പരയ്ക്കില്ല
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര: പരിക്കിന്റെ പിടിയിൽ ന്യൂസിലൻഡ്; ചാപ്മാനും രചിൻ രവീന്ദ്രയും പുറത്ത്.
Published : November 2, 2026 at 2:02 PM IST
ക്രിസ്റ്റ്ചർച്ച്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തൊട്ടുമുൻപ് ആതിഥേയരായ ന്യൂസിലൻഡിന് വൻ തിരിച്ചടി. പ്രമുഖ ഓൾറൗണ്ടർമാരായ മാർക്ക് ചാപ്മാന്, രചിൻ രവീന്ദ്ര എന്നിവർ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപായി ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡാണ് ഈ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിൽ നിന്ന് ചാപ്മാന് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി മുക്തനായിട്ടില്ല. ഏറ്റവും പുതിയ എംആർഐ സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം കൂടി വേണ്ടിവരും. തോളിലെ പരിക്ക് മാറാത്തതാണ് രചിൻ രവീന്ദ്രയ്ക്ക് വിനയായത്. ഫീൽഡിംഗിൽ പൂർണ്ണ കായിക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്.
ഈ മാസം അവസാനം ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിർണായകമായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വരാനിരിക്കുന്നതിനാൽ, പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ താരങ്ങളെ കളിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതകൾ വരുത്തിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഹെഡ് കോച്ച് റോബ് വാൾട്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവരുടെയും അഭാവം ടീമിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
A big blow for New Zealand ahead of their ODI series against India 👀 https://t.co/7GJXhPcwRT— ICC (@ICC) November 1, 2026
പകരക്കാർ എത്തി; സീഫെർട്ടിന് പ്രൊമോഷൻ
ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രം കളിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ടിം സീഫെർട്ടിനെ ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ പരമ്പരയിലേക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഹെൻറി നിക്കോൾസും, നാലും അഞ്ചും മത്സരങ്ങൾക്കായി ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റും ടീമിലെത്തും. ഫോർഡ് ട്രോഫിയിൽ കാന്റർബറിക്ക് വേണ്ടി തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറി (119 റൺസ്) നേടിയ ഫോമിലാണ് നിക്കോൾസ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
ഇവർക്ക് പുറമെ പേസർ മാറ്റ് ഹെൻറിയും തിങ്കളാഴ്ച ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കായികക്ഷമത പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. മാറ്റ് ഫിഷറും മുഴുവൻ സമയവും ടീമിനൊപ്പം തുടരും. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ബുധനാഴ്ച ഓക്ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിൽ നടക്കും. മത്സരത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ന്യൂസിലൻഡ് ടീം ഓക്ലൻഡിൽ എത്തി.
ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ന്യൂസിലൻഡ് ടീം: മിച്ച് സാന്റ്നര് (ക്യാപ്റ്റൻ), മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഫിഷർ, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ടോം ലാഥം, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ടിം സീഫെർട്ട്, നാഥൻ സ്മിത്ത്, വിൽ യംഗ്, ബ്ലെയർ ടിക്നർ.
4, 5 മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീം: മിച്ച് സാന്റ്നര് (സി), ഫിൻ അലൻ, മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലർക്ക്, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഫിഷർ, ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്, ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ, മിച്ച് ഹേ, നിക്ക് കെല്ലി, ടിം സീഫെർട്ട്, ബ്ലെയർ ടിക്നർ, വിൽ യംഗ്.
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