ETV Bharat / sports

ഐപിഎൽ എൻ.ഒ.സി തർക്കം: ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെതിരായ നിയമപോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് നുവാൻ തുഷാര

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026 സീസണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നോ ഒബ്‌ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ച ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്‍റെ നടപടിക്കെതിരെ പേസർ നുവാൻ തുഷാര നൽകിയ ഹർജി പിൻവലിച്ചു. കൊളംബോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോടതിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കേസ് ബുധനാഴ്‌ച പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്തപ്പോഴാണ്, താരം കേസ് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചത്. ഐപിഎൽ സീസൺ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താരത്തിന്‍റെ ഈ പിന്മാറ്റം.

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു താരമായിരുന്ന തുഷാരയ്ക്ക് ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാനാവശ്യമായ അനുമതി പത്രം നൽകാൻ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സീസണിലും ആർസിബിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന താരത്തിന് ബോർഡിന്‍റെ തീരുമാനം വലിയ തിരിച്ചടിയായി. മതിയായ ഫിറ്റ്‌നസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബോർഡ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ, താൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ വിദേശ ലീഗുകളിൽ കളിച്ച അതേ കായികക്ഷമത ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്നും തുഷാര കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

തന്‍റെ കരിയറിനെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ബോർഡ് കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് തുഷാര ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 2026 മാർച്ച് 31-ഓടെ ബോർഡുമായുള്ള സെൻട്രൽ കരാർ അവസാനിച്ചതായും അത് പുതുക്കാൻ തനിക്ക് താല്‍പര്യമില്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദേശീയ ടീമിന്‍റെ നിലവിലെ പദ്ധതികളിൽ താൻ ഭാഗമല്ലെന്നും, അതിനാൽ വിദേശ ലീഗുകളിൽ കളിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകരുതെന്നുമായിരുന്നു തുഷാരയുടെ പ്രധാന വാദം. കോടതിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ എത്രയും വേഗം എൻ.ഒ.സി നേടിയെടുത്ത് ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാമെന്നായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ.

ബുധനാഴ്‌ച കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ തുഷാരയുടെ അഭിഭാഷകൻ ജി.ജി. അരുൾപ്രകാശം ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ അനുമതി തേടി. നിലവിൽ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ പകുതിയിലേറെ പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എൻ.ഒ.സി ലഭിച്ചാലും ടൂർണമെന്‍റില്‍ സജീവമാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് താരം ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ബെംഗളൂരു മറ്റ് പകരക്കാരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകളും തുഷാരയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമായിരിക്കാം.

ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്‍റെ കർശന നിലപാടുകളും താരങ്ങളും ബോർഡും തമ്മിലുള്ള കരാർ തർക്കങ്ങളും വീണ്ടും ചർച്ചയാകാൻ ഈ സംഭവം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ വിദേശ ലീഗുകളിൽ കളിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുമോ എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

TAGGED:

IPL 2026
NUWAN THUSHARA WITHDRAWS COURT CASE
NUWAN THUSHARA APOLOGY TO SLC
SRI LANKAN PLAYERS IN IPL 2026
NUWAN THUSHARA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.