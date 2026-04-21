ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉടൻ എത്തും; കോലിയോടൊപ്പം ക്രിക്കറ്റും ടെന്നീസും കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമെന്ന് ജോക്കോ

കോലിയെ പ്രശംസിച്ചും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചും ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം ജോക്കോവിച്ച്

NOVAK DJOKOVIC, VIRAT KOHLI
NOVAK DJOKOVIC, VIRAT KOHLI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കായിക ലോകത്തെ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്‍റെ കഥ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെന്നീസ് താരം നോവാക് ജോക്കോവിച്ച്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയോടുള്ള തന്‍റെ ബഹുമാനത്തെക്കുറിച്ചും, കോലി എന്ന വ്യക്തിയാണ് തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കായിക വിനോദത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്നും ജോക്കോവിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നു. ലോറസ് വേൾഡ് സ്പോർട്‌സ് അവാർഡിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.

വിരാട് കോലി തന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്ന് ജോക്കോവിച്ച് പറഞ്ഞു. 'വിരാട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ്. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കളി കണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് പിന്തുടർന്നു തുടങ്ങിയത്. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കായിക വിനോദത്തോട് എനിക്ക് താൽപ്പര്യം തോന്നാൻ കാരണം അദ്ദേഹമാണ്," ജോക്കോവിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. കായിക മേഖലയിലെ അതിരുകൾ മായ്ക്കുന്ന ഈ സൗഹൃദം ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിംബിൾഡണിലെ ആവേശം

കഴിഞ്ഞ വർഷം (2025) ജൂലൈ 7ന് വിംബിൾഡണിൽ ജോക്കോവിച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ അലക്‌സ് ഡി മിനോറിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ വിരാട് കോലിയും ഭാര്യയും നടിയുമായ അനുഷ്‌ക ശർമ്മയും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ജോക്കോവിച്ചിന്‍റെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് ശേഷം, "ഒരു ഗ്ലാഡിയേറ്ററെപ്പോലെ പതിവ് ശൈലിയിൽ തന്നെ വിജയം പിടിച്ചടക്കി" എന്ന് കോലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ടെന്നീസ് കോർട്ടിലെ ജോക്കോവിച്ചിന്‍റെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ കോലി അന്ന് ഏറെ പ്രശംസിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ വിരാട് കോലി തന്‍റെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ജോക്കോവിച്ച് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മറന്നില്ല. "അവിശ്വസനീയമായ ഇന്നിംഗ്‌സ്" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ കോലിയുടെ വിരമിക്കൽ വാർത്ത അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് സന്ദേശം

തന്‍റെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന് ജോക്കോവിച്ച് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. "ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ എനിക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ എന്നെ മാടിവിളിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വരാനും അവിടെ ഒരു പ്രദർശന മത്സരമോ പരിപാടിയോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് എനിക്ക് വലിയൊരു വൈകാരിക ബന്ധമുണ്ട്," ജോക്കോവിച്ച് പറഞ്ഞു.

താൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ കോലിയെയും കൂട്ടി ഒരു കായിക വിരുന്ന് ഒരുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ജോക്കോവിച്ച് പങ്കുവെച്ചു. ഇരുവരും ചേർന്ന് അല്‍പം ടെന്നീസും അല്പം ക്രിക്കറ്റും കളിച്ച് ആ നിമിഷങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കാൻ താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TAGGED:

NOVAK DJOKOVIC
NOVAK DJOKOVIC ON VIRAT KOHLI
LAUREUS AWARDS HOSTING
VIRAT KOHLI
NOVAK DJOKOVIC ON INDIA VISIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.