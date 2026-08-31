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യുഎസ് ഓപ്പണിൽ വൻ അട്ടിമറി: ജോക്കോവിച്ച് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്ത്; പെഗുലയ്ക്കും പാവോലിനിക്കും വിജയം!

ജോക്കോവിച്ചിന്‍റെ യുഎസ് ഓപ്പൺ പോരാട്ടം ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ തീർന്നു, പെഗുലയും പാവോലിനിയും സ്വിറ്റോലിനയും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ.

NOVAK DJOKOVIC US OPEN 2026 നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് DJOKOVIC VS NAVONE RESULTS MARIANO NAVONE BEATS NOVAK DJOKOVIC
Novak Djokovic Eliminates in US Open First Round; Pegula, Paolini, and Svitolina Win (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 9:54 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിഹാസ താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി. തന്‍റെ 25-ാം ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ നാലാം സീഡായ ജോക്കോവിച്ചിനെ, ലോക 49-ാം റാങ്കുകാരനായ അർജന്‍റീനയുടെ മരിയാനോ നവോണിയാണ് അട്ടിമറിച്ചത്. 4 മണിക്കൂറും 36 മിനിറ്റും നീണ്ട ആവേശകരമായ അഞ്ച് സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു നവോണിയുടെ ചരിത്ര വിജയം.

തളർച്ചയും പിഴവുകളും വിനയായി

ആർതർ ആഷെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ജോക്കോവിച്ച് 4-1 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് 70 അൺഫോഴ്‌സ്‌ഡ് പിഴവുകൾ വരുത്തി താരം കളി കൈവിട്ടു. മത്സരത്തിനിടയിൽ ഛർദ്ദിയും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും അലട്ടിയ 39-കാരനായ ജോക്കോവിച്ച് പൂർണ്ണമായും തളർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. 2006-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ്സ്‌ലാം ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ജോക്കോവിച്ച് തോൽക്കുന്നത്. ഇതോടെ താരത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയായ 78 ആദ്യ റൗണ്ട് വിജയക്കുതിപ്പിന് അന്ത്യമായി.

വനിതാ സിംഗിൾസിൽ പ്രമുഖർക്ക് വിജയം; ക്രെജിക്കോവ പുറത്ത്

വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഒന്നാം ദിനം പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം വിജയം കണ്ടു. ജെസീക്ക പെഗുല, എലീന സ്വിറ്റോലിന, മാർട്ട കോസ്റ്റ്യുക്ക്, ജാസ്‌മിന്‍ പാവോലിനി എന്നിവർ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ഉക്രെയ്ൻ താരം സ്വിറ്റോലിന 6-1, 6-2 ന് സോളാന സിയറയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, കോസ്റ്റ്യുക്ക് 6-4, 6-1 ന് സ്റ്റോം ഹണ്ടറെ മറികടന്നു. ഇറ്റലിയുടെ 19-ാം സീഡ് ജാസ്‌മിന്‍ പാവോലിനി കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വെറോണിക്ക എർജാവെക്കിനെ 6-3, 3-6, 6-4 ന് തോൽപ്പിച്ചു.

അതേസമയം, വനിതാ വിഭാഗ മത്സരങ്ങളിലെ ഏക അട്ടിമറിയിൽ 27-ാം സീഡ് ബാർബോറ ക്രെജിക്കോവയെ കാമില റാഖിമോവ പരാജയപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം കരോലിന പ്ലിസ്കോവ ആദ്യ സെറ്റ് നഷ്ടമായ ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് ഹാനെ വാൻഡെവിങ്കലിനെ (2-6, 7-5, 6-3) തോൽപ്പിച്ച് മികച്ച ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഡോണ വെകിച്ച്, കാറ്റി ബോൾട്ടർ, ലെയ്‌ല ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരും വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

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