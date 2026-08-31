യുഎസ് ഓപ്പണിൽ വൻ അട്ടിമറി: ജോക്കോവിച്ച് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്ത്; പെഗുലയ്ക്കും പാവോലിനിക്കും വിജയം!
ജോക്കോവിച്ചിന്റെ യുഎസ് ഓപ്പൺ പോരാട്ടം ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ തീർന്നു, പെഗുലയും പാവോലിനിയും സ്വിറ്റോലിനയും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ.
Published : August 31, 2026 at 9:54 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിഹാസ താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി. തന്റെ 25-ാം ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ നാലാം സീഡായ ജോക്കോവിച്ചിനെ, ലോക 49-ാം റാങ്കുകാരനായ അർജന്റീനയുടെ മരിയാനോ നവോണിയാണ് അട്ടിമറിച്ചത്. 4 മണിക്കൂറും 36 മിനിറ്റും നീണ്ട ആവേശകരമായ അഞ്ച് സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു നവോണിയുടെ ചരിത്ര വിജയം.
തളർച്ചയും പിഴവുകളും വിനയായി
ആർതർ ആഷെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജോക്കോവിച്ച് 4-1 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് 70 അൺഫോഴ്സ്ഡ് പിഴവുകൾ വരുത്തി താരം കളി കൈവിട്ടു. മത്സരത്തിനിടയിൽ ഛർദ്ദിയും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും അലട്ടിയ 39-കാരനായ ജോക്കോവിച്ച് പൂർണ്ണമായും തളർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. 2006-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ജോക്കോവിച്ച് തോൽക്കുന്നത്. ഇതോടെ താരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ 78 ആദ്യ റൗണ്ട് വിജയക്കുതിപ്പിന് അന്ത്യമായി.
Mariano Navone puts himself in the history books 📘 pic.twitter.com/3X6kSoydMV— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
വനിതാ സിംഗിൾസിൽ പ്രമുഖർക്ക് വിജയം; ക്രെജിക്കോവ പുറത്ത്
വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഒന്നാം ദിനം പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം വിജയം കണ്ടു. ജെസീക്ക പെഗുല, എലീന സ്വിറ്റോലിന, മാർട്ട കോസ്റ്റ്യുക്ക്, ജാസ്മിന് പാവോലിനി എന്നിവർ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ഉക്രെയ്ൻ താരം സ്വിറ്റോലിന 6-1, 6-2 ന് സോളാന സിയറയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, കോസ്റ്റ്യുക്ക് 6-4, 6-1 ന് സ്റ്റോം ഹണ്ടറെ മറികടന്നു. ഇറ്റലിയുടെ 19-ാം സീഡ് ജാസ്മിന് പാവോലിനി കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വെറോണിക്ക എർജാവെക്കിനെ 6-3, 3-6, 6-4 ന് തോൽപ്പിച്ചു.
La victoria más grande de la carrera de Navone 🇦🇷— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
¡Un espectáculo el que nos regaló! pic.twitter.com/SBLPjMMGu2
അതേസമയം, വനിതാ വിഭാഗ മത്സരങ്ങളിലെ ഏക അട്ടിമറിയിൽ 27-ാം സീഡ് ബാർബോറ ക്രെജിക്കോവയെ കാമില റാഖിമോവ പരാജയപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം കരോലിന പ്ലിസ്കോവ ആദ്യ സെറ്റ് നഷ്ടമായ ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് ഹാനെ വാൻഡെവിങ്കലിനെ (2-6, 7-5, 6-3) തോൽപ്പിച്ച് മികച്ച ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഡോണ വെകിച്ച്, കാറ്റി ബോൾട്ടർ, ലെയ്ല ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരും വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
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