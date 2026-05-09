ETV Bharat / sports

ഇതിഹാസത്തിന് അടിതെറ്റി; ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പണിൽ നിന്ന് നോവാക് ജോക്കോവിച്ച് പുറത്ത്

റോമിൽ വൻ അട്ടിമറി, ക്വാളിഫയർ താരത്തിന് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് ജോക്കോവിച്ച് പുറത്ത്.

Novak Djokovic
Novak Djokovic (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ടെന്നീസ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പണിൽ നിന്ന് ഇതിഹാസ താരം നോവാക് ജോക്കോവിച്ച് പുറത്തായി. ആറ് തവണ ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടം ചൂടിയ ജോക്കോവിച്ചിനെ ലോക റാങ്കിംഗിൽ 79-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ക്രൊയേഷ്യൻ യുവതാരം ഡാരിയോ പ്രിസ്‌മിക്കാണ് അട്ടിമറിച്ചത്. മൂന്ന് സെറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 2-6, 6-2, 6-4 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ ഐതിഹാസിക വിജയം.

ചരിത്രം വഴിമാറിയ മത്സരം

ഇറ്റാലിയൻ തലസ്ഥാനമായ റോമിലെ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി തുടരുന്ന ജോക്കോവിച്ചിന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ തകർന്നത്. തന്‍റെ കരിയറിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പണിലെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ തന്നെ ജോക്കോവിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നത്. മുൻപ് കളിച്ച 18 ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അപരാജിതനായി മുന്നേറിയിരുന്നു.

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ജോക്കോ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. വെറും 40 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് തവണ പ്രിസ്‌മിക്കിന്‍റെ സെർവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് 6-2ന് അദ്ദേഹം ആദ്യ സെറ്റ് അനായാസം സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ രണ്ടാം സെറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ജോക്കോവിച്ചിനെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കളിയിലെ താളം നഷ്ടമായി. ജോക്കോവിച്ചിന്‍റെ പന്തുകൾക്ക് കൃത്യത കുറയുകയും പിഴവുകൾ കൂടുകയും ചെയ്തതോടെ 20-കാരനായ പ്രിസ്‌മിക് ആക്രമിച്ച് കളിച്ചു. രണ്ടാം സെറ്റിൽ തുടർച്ചയായ നാല് ഗെയിമുകൾ നേടിയ പ്രിസ്‌മിക് 6-2ന് സെറ്റ് തിരിച്ചുപിടിച്ച് മത്സരം നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം സെറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു.

യുവവീര്യത്തിന് മുന്നിൽ തളർന്ന് ഇതിഹാസം

മൂന്നാം സെറ്റിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ജോക്കോവിച്ച് പൊരുതാൻ നോക്കിയെങ്കിലും തന്‍റെ സെർവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് തിരിച്ചടിയായി. പിന്നീട് കളിയിൽ തിരിച്ചുവരാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് പോയിന്‍റ് പോലും നേടാൻ ജോക്കോവിച്ചിന് പ്രിസ്‌മിക് അവസരം നൽകിയില്ല. സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങാതെ കളിച്ച ക്രൊയേഷ്യൻ യുവതാരം, മത്സരത്തിലെ തന്റെ മൂന്നാം 'ഏസ്' ഉതിർത്തുകൊണ്ട് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ആഘോഷിച്ചു.

ഈ സീസണിൽ ലോകത്തെ ആദ്യ പത്ത് റാങ്കിലുള്ള ഒരു താരത്തിനെതിരെ പ്രിസ്‌മിക് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്. കഴിഞ്ഞ മാസം മാഡ്രിഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സില്‍ ബെൻ ഷെൽട്ടണെയും അദ്ദേഹം തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് താരം ഉഗോ ഹംബർട്ടാണ് താരത്തിന്‍റെ എതിരാളി.

ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിന് മുന്നിലെ ആശങ്ക

ഈ മാസം അവസാനം ആരംഭിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ തന്‍റെ 25-ാം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ജോക്കോവിച്ചിന് ഈ പരാജയം വലിയ ആശങ്കയാണ് നൽകുന്നത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഒരു കിരീടം പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത ജോക്കോവിച്ചിന് റോളണ്ട് ഗാരോസിലേക്ക് തിരിക്കും മുൻപ് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും.

Also Read: പ്ലേ ഓഫ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചു; കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നാല് വിജയങ്ങൾ

TAGGED:

DINO PRIZMIC VS NOVAK DJOKOVIC
DJOKOVIC ROME UPSET
നോവാക് ജോക്കോവിച്ച്
ITALIAN OPEN 2026 RESULTS
NOVAK DJOKOVIC ITALIAN OPEN 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.