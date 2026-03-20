ETV Bharat / sports

25 കോടിക്ക് കാമറൂൺ ഗ്രീൻ; വെറും ഹൈപ്പ് മാത്രമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ബദ്രിനാഥ്

ഗ്രീനിന് നൽകിയ തുക അനാവശ്യമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ബദ്രിനാഥ്.

CAMERON GREEN
File Photo: CAMERON GREEN (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2026 ലേലത്തിൽ റെക്കോർഡ് തുകയായ 25.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുബ്രഹ്മണ്യ ബദ്രിനാഥ് രംഗത്തെത്തി. ഗ്രീൻ അത്രയും വലിയൊരു തുകയ്ക്ക് അർഹനല്ലെന്നും കേവലം 'ഹൈപ്പിന്‍റെ' പുറത്താണ് ഈ തുക ലഭിച്ചതെന്നും മുൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് താരം കൂടിയായ ബദ്രിനാഥ് തുറന്നടിച്ചു. തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ബദ്രിനാഥ് കെകെആറിന്‍റെ ലേല തന്ത്രങ്ങളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും കടന്നാക്രമിച്ചത്.

25 കോടി രൂപ മുടക്കി ടീമിലെടുത്ത ഗ്രീൻ ഇപ്പോൾ തീർത്തും മോശം ഫോമിലാണെന്ന് ബദ്രിനാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് വേണ്ടി ടി20 ലോകകപ്പിൽ കളിച്ചപ്പോൾ പോലും താരം വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന അമിതമായ പ്രചാരണം ഗ്രീനിനും ഗുണകരമായി മാറിയെന്നും എന്നാൽ സത്യത്തിൽ താരം അത്രയും പണം അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

IPL 2026
IPL 2026 (IANS)

മുമ്പ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനും വേണ്ടി കളിച്ചപ്പോൾ പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ച ചരിത്രം ഗ്രീനിനില്ല. കെകെആർ മുടക്കിയ ഭീമമായ തുകയെ ന്യായീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ഗ്രീനിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഈ സൈനിംഗ് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെ മാത്രമല്ല, അജിങ്ക്യ രഹാനെയെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കെകെആറിന്‍റെ തീരുമാനത്തെയും ബദ്രിനാഥ് ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തു. രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയും ഫോമും ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ദുർബല കണ്ണി ആയിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ടീം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തിയ പല നിക്ഷേപങ്ങളും പാഴാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെകെആർ വലിയ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്ന ഹർഷിത് റാണ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്നും പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു.

ലേലത്തിലെ വമ്പൻ സൈനിംഗുകളിൽ ഒന്നായ മതീഷ പതിരാനയുടെ ലഭ്യത ഇപ്പോൾ സംശയത്തിലാണ്. മറ്റൊരു വലിയ നിക്ഷേപമായ മുസ്‌തഫിസുർ റഹ്മാനും ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്നും പുറത്തായി. വലിയ തുക മുടക്കിയ ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ പലതും പാളിപ്പോയത് സീസണിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വലിയ തലവേദനയാകുമെന്നും ബദ്രിനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

IPL 2026
CAMERON GREEN 25 CRORE
SUBRAMANIAM BADRINATH KKR
കാമറൂൺ ഗ്രീന്‍
KKR NEWS MALAYALAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.