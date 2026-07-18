യമാൽ മാത്രമല്ല; അന്ന് മെസ്സിക്കൊപ്പം ചിത്രമെടുത്ത ഈ മൂന്നു സ്പാനിഷ് താരങ്ങളും അര്ജന്റീനയെ നേരിടും!
ഫോട്ടോ എടുത്തത് ആരാധനയോടെ, ഇന്ന് നേരിടുന്നത് ലോകകിരീടത്തിനായി, മെസ്സിയുടെ നിഴലിൽ വളർന്ന് ഒടുവിൽ ഫൈനലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വില്ലനാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സ്പാനിഷ് യുവനിര
Published : July 18, 2026 at 2:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവരുന്നത് കളിക്കളത്തിലെ തന്ത്രങ്ങളോ പ്രവചനങ്ങളോ മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറം ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചില യാദൃശ്ചികതകളാണ്. ഒരു വശത്ത് ലോകകിരീടം നിലനിർത്താൻ ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ലയണൽ മെസ്സി. മറുവശത്ത് ലോകഫുട്ബോളിനെ ആകെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പെയിനിന്റെ യുവരക്തങ്ങൾ.
ഈ രണ്ട് ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം വെറുമൊരു മത്സരമല്ല, മറിച്ച് ഒരു തലമുറ അതിന്റെ വഴികാട്ടിയുമായി നടത്തുന്ന ചരിത്രപരമായ പോരാട്ടം കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന ചില അപൂർവ്വ ചിത്രങ്ങൾ. ഒരു കാലത്ത് തങ്ങൾ ആരാധനയോടെ നോക്കിനിന്ന ഇതിഹാസ താരത്തിനൊപ്പം ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു ചിത്രം പകർത്തുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ കരുതിയിരുന്നില്ല, വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയായ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ തങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തേണ്ടി വരിക ഇതേ മെസ്സിയെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന്.
ഒരു ചാരിറ്റി കലണ്ടറിലെ അത്ഭുത ശിശു
സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഒന്നടങ്കം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലാമിൻ യമാലും മെസ്സിയും ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ്. 2007-ൽ പ്രമുഖ സ്പാനിഷ് പത്രമായ 'സ്പോർട്' യുണിസെഫുമായി ചേർന്ന് ബാഴ്സലോണയുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ചാരിറ്റി കലണ്ടർ ഷൂട്ട് നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് യുവതാരമായിരുന്ന മെസ്സിയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വെച്ചുകൊടുത്തു. ആ കുഞ്ഞിനെ മെസ്സി കുളിപ്പിക്കുന്ന ഫോട്ടോ അന്ന് വെറുമൊരു പരസ്യചിത്രം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കായികലോകം ആ ചിത്രം നോക്കി വിരൽ കടിക്കുകയാണ്. കാരണം മെസ്സിയുടെ കൈകളിൽ അന്ന് കിടന്ന ആ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായ ലാമിൻ യമാൽ ആണ്. ഈ അപൂർവ്വ യാദൃശ്ചികതയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്' എന്നായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ പ്രതികരണം.
🚨| Throwback to these iconic photos of Lionel Messi and the Spain squad… 🐐🇦🇷🇪🇸— FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) July 16, 2026
Football really wrote the craziest script imaginable. 🤯
It's La Masia 2026 FIFA World Cup Final.🍿🔥
📸 @433 pic.twitter.com/2cwWR4i5dc
ആരാധകനിൽ നിന്നും എതിരാളിയിലേക്ക് മാറിയ ഗാവി
യമാൽ മാത്രമല്ല മെസ്സിയുടെ നിഴൽ പറ്റി വളർന്ന സ്പാനിഷ് താരം. ബാഴ്സയുടെ മധ്യനിരയിലെ കരുത്തനായ ഗാവിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ലാ മാസിയ' അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്നുവന്ന ഗാവി, മെസ്സി ക്ലബ്ബിൽ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധനയോടെ നോക്കി വളർന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് മെസ്സിക്കൊപ്പം നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ ഗാവിയുടെ കുടുംബം ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെസ്സിയുടെ കളി കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളിയ അതേ ഗാവി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ മെസ്സിയുടെ പന്തുകളെ തടയാൻ മധ്യനിരയിൽ കോട്ട കെട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതിയാണ്.
❤️ Leo Messi: “That picture with Lamine… now we are facing each other in a final after a photo was taken of us when he was a baby, it's just insane!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026
“We'll try to put on a good match, but I hope he and his team don't put on a good one”. pic.twitter.com/zuTqH1Qx6o
ഓൽമോയും ഗാർസിയയും
സ്പെയിനിന്റെ വിശ്വസ്തനായ മുന്നേറ്റ താരം ഡാനി ഓൽമോയുടെയും ഗോൾകീപ്പർ ജോവാൻ ഗാർസിയയുടെയും കുട്ടിക്കാല ചിത്രങ്ങൾ ഈ ഫൈനലിന് മറ്റൊരു വൈകാരിക തലം കൂടി നൽകുന്നു. സ്പെയിനിന്റെ യൂത്ത് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വളർന്നുവന്ന ഓൽമോ, ബാഴ്സലോണയുടെ സുവർണ്ണകാലത്ത് മെസ്സിയെ നേരിൽ കാണാനും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച താരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗോൾകീപ്പർ ജോവാൻ ഗാർസിയയും. തങ്ങളുടെ കളിജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് മെസ്സിയെ നോക്കി പഠിച്ച ഈ യുവതാരങ്ങൾ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ലോകകിരീടം നേടാൻ അതേ മെസ്സിക്ക് തന്നെ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുകയാണ്.
ഒരു പൂർണ്ണ വൃത്തമാകുന്ന ലോകകപ്പ് ചരിത്രം
ഈ പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന കൗതുകം കേവലം നൊസ്റ്റാൾജിയ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി എന്ന താരം ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തിന്റെ ആഴമാണ്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ലോകഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്ന മെസ്സി ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സ്പാനിഷ് യുവനിരയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും മെസ്സിയുടെ കളി കണ്ട് വളർന്നവരാണ്.
അന്ന് ആരാധനയോടെ നോക്കിനിന്ന ആ വലിയ നിഴലിനെ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഈ യുവതാരങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. മെസ്സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ നീണ്ടതും അസാധാരണവുമായ ഫുട്ബോൾ യാത്ര എത്രത്തോളം വലുതായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ ഫൈനൽ മത്സരം.
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