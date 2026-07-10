'എന്റെ പേര് ഗൂഗിളിൽ തിരയൂ', ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ഹാലൻഡിന്റെ ട്വീറ്റ്; പിന്നാലെ ഗൂഗിളിൽ വമ്പൻ സർപ്രൈസ്!
ഗൂഗിളിലും തരംഗമായി ഹാലൻഡ്. നോർവേയുടെ ‘വൈക്കിംഗ് റോ’ ആഘോഷം ഏറ്റെടുത്ത് ഗൂഗിൾ.
Published : July 10, 2026 at 5:04 PM IST
ഒസ്ലോ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ അട്ടിമറി വിജയങ്ങളുമായി കുതിക്കുന്ന നോർവേയുടെ വിഖ്യാതമായ ‘വൈക്കിംഗ് റോ’ ആഘോഷം ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തും തരംഗമാകുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നോർവേയുടെ സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലൻഡ് പങ്കുവെച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായിരിക്കുന്നത്.
'ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്... എന്റെ പേര് ഗൂഗിളിൽ തിരയുക,' എന്നായിരുന്നു ഹാലൻഡ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചത്. താരത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ആരാധകർ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞപ്പോൾ ലഭിച്ചത് ഒരു വമ്പൻ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. നോർവേയുടെ 'വൈക്കിംഗ് റോ' ആഘോഷത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനിമേഷൻ ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ സെർച്ച് പേജിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് ഗൂഗിളിലെ ഈ സർപ്രൈസ്?
ഗൂഗിളിൽ 'Erling Haaland' എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പേജിൽ ഒരു പാർട്ടി പോപ്പർ ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊമ്പുള്ള ഹെൽമെറ്റും നോർവേയുടെ പതാകയും ധരിച്ച അനിമേഷൻ വൈക്കിംഗ് കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ച് തുഴയാൻ തുടങ്ങും. ഇതിനൊപ്പം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെണ്ടകൊട്ടും "റോ! റോ!" എന്ന കാണികളുടെ ആവേശഭരിതമായ മുദ്രാവാക്യവും മുഴങ്ങും. വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും. ലോകകപ്പിലെ നോർവേയുടെ അവിശ്വസനീയമായ കുതിപ്പിനെ ആദരിച്ചാണ് ഗൂഗിൾ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
One thing to do today… search my name on Google 😉— Erling Haaland (@Erling) July 9, 2026
മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരും ഹാലൻഡ്, മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന നോർവേ ടീമും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ വൈക്കിംഗ് ബോട്ട് തുഴയുന്നതുപോലെ അനുകരിക്കുന്നതാണ് 'വൈക്കിംഗ് റോ' ആഘോഷം.
ഫുട്ബോളിന് പുറത്തും ഹാലൻഡ് തരംഗം; റാപ്പറായും താരം
കളിക്കളത്തിലെ ഗോളടിക്ക് പുറമെ സംഗീത ലോകത്തും ഹാലൻഡ് ഇപ്പോൾ തരംഗമാണ്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം, തന്റെ പഴയ റാപ്പ് കരിയർ താരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. പ്രശസ്ത നോർവീജിയൻ ഡിജെ കൈഗോയുമായി ചേർന്ന് തന്റെ 2016-ലെ ഹിറ്റ് ഗാനമായ "Kygo jo"-യുടെ പുതിയ റിമിക്സ് പതിപ്പ് ഹാലൻഡ് പുറത്തിറക്കി. നോർവേയിലെ ബ്രൈൻ ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ചേർന്നാണ് ഹാലൻഡ് ഈ ഗാനം പാടിയിരുന്നത്. ബ്രസീലിനെതിരായ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഹാലൻഡ് നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൈഗോ ഇതിന്റെ റിമിക്സ് ഒരുക്കിയത്.
ക്വാർട്ടറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എതിരാളികൾ
ഇതുവരെ 7 ഗോളുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് ലോകകപ്പിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ ലയണൽ മെസ്സിക്കും കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്കും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട് ഹാലൻഡ്. അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനെ 2-1 ന് അട്ടിമറിച്ചാണ് നോർവേ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നത്. മിയാമിയിൽ നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടറില് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് എതിരാളികൾ.
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