നോർവേ ചെസ്സ്: ഗുകേഷിനെ തകർത്ത് പ്രഗ്നാനന്ദ; വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ബിബിസാരയ്ക്ക് കിരീടം
ഗുകേഷിനെ വീഴ്ത്തി പ്രഗ്നാനന്ദ, നോർവേ ചെസ്സിൽ കിരീടപ്പോരാട്ടം അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക്.
Published : June 5, 2026 at 4:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്:: നോർവേ ചെസ്സ് ടൂർണമെന്റില് വൻ അട്ടിമറിയോടെ കിരീടപ്പോരാട്ടം അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക്. ഒൻപതാം റൗണ്ടിൽ കരുത്തുറ്റ ക്ലാസിക്കൽ പോരാട്ടത്തിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഡി. ഗുകേഷിനെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദ പരാജയപ്പെടുത്തി. കറുത്ത കരുക്കളുമായി കളിച്ച പ്രഗ്നാനന്ദ മിഡ്ഗെയിമിൽ ഗുകേഷിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയാണ് പൂർണ്ണമായ 3 പോയിന്റുകള് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ 15 പോയിന്റുകളുമായി പ്രഗ്നാനന്ദ ടൂർണമെന്റില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
മറ്റൊരു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം മാഗ്നസ് കാൾസനെ അർമ്മഗെദ്ദോൻ ടൈബ്രേക്കറിൽ വെസ്ലി സോ പരാജയപ്പെടുത്തി. ക്ലാസിക്കൽ മത്സരം സമനിലയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് കളി അർമ്മഗെദ്ദോനിലേക്ക് നീണ്ടത്. നിലവിൽ 15.5 പോയിന്റോടെ വെസ്ലി സോ തന്നെയാണ് പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ.
ROUND 9 🤯— Norway Chess (@NorwayChess) June 4, 2026
🇮🇳 Praggnanandhaa scores a huge classical win over Gukesh and secures 2nd place in the standings!
🇫🇷 Alireza Firouzja defeats Vincent Keymer in Armageddon and keeps his title hopes alive.
🇺🇸 Wesley So beats Magnus Carlsen in Armageddon and remains the sole leader.… pic.twitter.com/2ZfiVK9piF
ഫ്രഞ്ച് താരം അലിറേസ ഫിറൂസ്ജയും കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമാണ്. വിൻസെന്റ് കീമറുമായുള്ള ക്ലാസിക്കൽ മത്സരം സമനിലയിലായെങ്കിലും അർമ്മഗെദ്ദോൻ റൗണ്ടിൽ ഫിറൂസ്ജ വിജയം കണ്ടു. നിലവിൽ 14.5 പോയിന്റോടെ ഫിറൂസ്ജ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. അവസാന റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ വെസ്ലി സോ, പ്രഗ്നാനന്ദ, ഫിറൂസ്ജ എന്നിവർ തമ്മിലാണ് കിരീടത്തിനായുള്ള പ്രധാന പോരാട്ടം.
വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ബിബിസാരയ്ക്ക് കിരീടം
വനിതകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു റൗണ്ട് ബാക്കിനിൽക്കെ തന്നെ ബിബിസാര അസ്സൗബയേവ നോർവേ ചെസ്സ് വനിതാ കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു. ഒൻപതാം റൗണ്ടിൽ അന്ന മുസിചുക്കുമായുള്ള ബിബിസാരയുടെ ക്ലാസിക്കൽ മത്സരം സമനിലയിലായിരുന്നു. അർമ്മഗെദ്ദോനിൽ കറുത്ത കരുക്കളുമായി കളിച്ച അന്ന മുസിചുക് അധിക പോയിന്റ് നേടിയെങ്കിലും, പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ലീഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ബിബിസാരയ്ക്ക് കിരീടം ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ഉറപ്പായി. നിലവിൽ 16.5 പോയിന്റാണ് ബിബിസാരയ്ക്കുള്ളത്.
STANDINGS AFTER ROUND 9 🔥— Norway Chess (@NorwayChess) June 4, 2026
🇺🇸 Wesley So leads the tournament by half a point heading into the final round.
🇮🇳 Praggnanandhaa’s crucial win over Gukesh today propelled him into 2nd place, while 🇫🇷 Alireza Firouzja sits in 3rd.
All three players still have a chance to win Norway… pic.twitter.com/2PICRjxwfn
വനിതാ വിഭാഗത്തിലെ ഏക ക്ലാസിക്കൽ വിജയം ചൈനീസ് താരം ഷു ജിനർ സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ താരം ദിവ്യ ദേശ്മുഖിനെയാണ് കറുത്ത കരുക്കളുമായി കളിച്ച ഷു ജിനർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സമയക്കുറവിൽ ദിവ്യ വരുത്തിയ പിഴവുകൾ മുതലെടുത്ത ഷു 13 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
ഇന്ത്യൻ താരം കൊനേരു ഹംപിയും ലോക വനിതാ ചാമ്പ്യൻ ജു വെൻജൂനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ക്ലാസിക്കലിൽ സമനിലയിലായെങ്കിലും അർമ്മഗെദ്ദോനിൽ ജു വെൻജൂൻ വിജയം നേടി. നിലവിൽ അന്ന മുസിചുക് 12 പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
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