ഇറ്റലിയെ നിലംപരിശാക്കി നോര്‍വെ: ഇരട്ടഗോളില്‍ തിളങ്ങി ഹാലൻഡ്, 1998 ന് ശേഷം ലോകകപ്പിലേക്ക്

ലോകകപ്പ് യോ​ഗ്യതയ്ക്കായി അസൂറികൾ ഇനി പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കണം.

Norway beats Italy
Alessandro Bastoni of Italy (L) and Davide Frattesi of Italy (R) defend against Erling Haaland of Norway (C) during the FIFA World Cup 2026 qualifier match (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി നോര്‍വെ. യോ​ഗ്യത പോരാട്ടത്തിൽ ഇറ്റലിയെ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ​ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് ലോകകപ്പ് പ്രവേശനം ടീം രാജകീയമായി ആഘോഷിച്ചത്. 28 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് നോര്‍വെ ലോക പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. ഇറ്റലി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പുകൾക്കും യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ല. ഈ തോൽവിയോടെ യോ​ഗ്യതയ്ക്കായി അസൂറികൾ ഇനി പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കണം. സാൻ സിറോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഹാലൻഡിന്‍റെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് നോര്‍വെയ്‌ക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. എട്ടു മല്‍സരങ്ങളും ജയിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ഐയില്‍ ഒന്നാമന്മാരായാണ് നോര്‍വെ ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റെടുത്തത്.

ഇറ്റലിക്കായി ഫെഡറിക്കോ ഡിമാർക്കോ ആദ്യ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. താമസിയാതെ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസെസ്കോ പിയോ എസ്പോസിറ്റോയെ സ്കോറിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഡിമാർക്കോയുടെ ക്രോസ് ഓർജാൻ നൈലാൻഡിനെ മറികടന്ന് പതിനൊന്നാം മിനിറ്റിൽ എസ്പോസിറ്റോ സമർത്ഥമായി ഗോളാക്കി മാറ്റി.

പകുതി സമയത്തിനുശേഷം നോർവേ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. അലക്സാണ്ടർ സോർലോത്ത് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, പക്ഷേ 63-ാം മിനിറ്റിൽ അന്‍റോണിയോ നുസ ഗിയാൻലുയിഗി ഡൊണാറുമ്മയെ മറികടന്ന് ഒരു അതിശയകരമായ ഷോട്ടിലൂടെ സമനില നേടി. പിന്നാലെ എർലിങ് ഹാലൻഡിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നോർവേയ്ക്ക് കളിയിൽ ആധിപത്യം നൽകി.

ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ജോർജെൻ സ്ട്രാൻഡ് ലാർസൺ നാലാമത്തെ ഗോളും നേടി. നോർവേയുടെ യോഗ്യതാ യാത്ര ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു, 37 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ അഞ്ച് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. 16 ഗോളുകൾ എന്ന നേട്ടത്തോടെ, ഒരു യൂറോപ്യൻ യോഗ്യതാ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം ഹാലൻഡെത്തി.

2021 ൽ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായി കിരീടമണിഞ്ഞതിന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്വീഡനോടും നോർത്ത് മാസിഡോണിയയോടും പ്ലേ ഓഫിൽ നേരിട്ട നാണംകെട്ട തോൽവികൾ കാരണം ഇറ്റലിക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടാനായില്ല. ജൂണിൽ മുഖ്യ പരിശീലകനായതിനുശേഷം ഗാട്ടുസോയുടെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്, മുമ്പത്തെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും ടീം വിജയിച്ചിരുന്നു. നിരാശാജനകമായ ഫലത്തിന് ഗാട്ടുസോ ആരാധകരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ടീമിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിലെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പകുതി സമയത്തിനുശേഷം തകർച്ച നേരിട്ടതായും ഗാട്ടുസോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

