ചരിത്രത്തിലാദ്യം! ബ്രസീലിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി നോർവെയുടെ പടയോട്ടം; കാനറിപ്പടയെ തകർത്ത് നോർവെ ക്വാർട്ടറിൽ
എർലിങ് ഹാലണ്ട് നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് നോർവെയ്ക്ക് അവിസ്മരണീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
Published : July 6, 2026 at 7:48 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ലോക ഫുട്ബോളിലെ വൻമരങ്ങളായ ബ്രസീലിനെ അട്ടിമറിച്ച് നോർവെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കരുത്തർ കാനറികളെ തറപറ്റിച്ചത്.
മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലൻഡ് നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് നോർവെയെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പിൻ്റെ അവസാന എട്ടിലെത്തിച്ചത്. ഇൻജറി ടൈമിൽ നെയ്മർ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും ബ്രസീലിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയില്ല. അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നാണിത്.
Erling Haaland's brace sends Norway to the quarter-finals! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
പെനാൽറ്റി പാഴാക്കി ബ്രസീൽ
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അലക്സാണ്ടർ സോർലത്തിൻ്റെ പാസിൽനിന്ന് പാട്രിക് ബെർഗ് നോർവെയ്ക്കായി വലകുലുക്കിയെങ്കിലും വാർ (VAR) പരിശോധനയിൽ അത് ഓഫ്സൈഡാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബ്രസീലിന് മത്സരത്തിൽ മുന്നിലെത്താൻ ഒരു സുവർണാവസരം ലഭിച്ചു. മത്തേവൂസ് കുൻഹയെ ക്രിസ്റ്റഫർ അജർ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് വാർ റിവ്യൂവിലൂടെ റഫറി ബ്രസീലിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ബ്രസീൽ താരം ബ്രൂണോ ഗിമാരസിൻ്റെ കിക്ക് നോർവീജിയൻ ഗോൾകീപ്പർ ഓറിയൻ നെയ്ലാൻഡ് അനായാസം തട്ടിയകറ്റി. തുടർന്ന് പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടിയുടെ കീഴിലിറങ്ങിയ ബ്രസീൽ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലിയും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും ഗോളിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നോർവെ ഗോൾകീപ്പറുടെ തകർപ്പൻ ഫോം ബ്രസീലിന് വിനയായി. ആദ്യപകുതി ഗോൾരഹിതമായാണ് അവസാനിച്ചത്.
ഹാലൻഡ് തരംഗം; തകർന്ന് ബ്രസീൽ പ്രതിരോധം
രണ്ടാംപകുതിയിൽ ഗോൾ കണ്ടെത്താനായി ആൻസലോട്ടി കൗമാരതാരം എൻഡ്രിക്കിനെ കളത്തിലിറക്കി. എൻഡ്രിക്കിനും റായനും മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ നെയ്ലാൻഡ് വീണ്ടും നോർവെയുടെ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. മത്സരത്തിലുടനീളം പന്തടക്കത്തിലും പാസിങ്ങിലും ബ്രസീൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും, നോർവെയുടെ പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
മത്സരത്തിൻ്റെ 79-ാം മിനിറ്റിലാണ് നോർവെ കാത്തിരുന്ന നിമിഷമെത്തിയത്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ആൻഡ്രിയാസ് ഷെൽഡ്രപ്പിൻ്റെ കൃത്യതയാർന്ന ക്രോസിൽ ഒരു തകർപ്പൻ ഹെഡറിലൂടെ ഹാലൻഡ് നോർവെയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ബ്രസീൽ സമനിലയ്ക്കായി സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പൊരുതുന്നതിനിടെ നോർവെ രണ്ടാം പ്രഹരവുമേൽപ്പിച്ചു. ബോക്സിനുള്ളിൽ പന്ത് സ്വീകരിച്ച ഹാലൻഡ് ബ്രസീലിയൻ ഗോൾകീപ്പർ അലിസൺ ബെക്കറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി ഇടംകാലൻ ഷോട്ടിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഈ ഗോളോടെ ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏഴ് ഗോളുകൾ തികച്ച ഹാലൻഡ്, ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ലയണൽ മെസിക്കും കിലിയൻ എംബാപ്പെക്കുമൊപ്പമെത്തി.
ആശ്വാസ ഗോൾ; ഒടുവിൽ കണ്ണീരോടെ മടക്കം
മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കാസെമിറോയെ ലിയോ ഓസ്റ്റിഗാർഡ് ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ബ്രസീലിന് രണ്ടാം പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്കെടുത്ത നെയ്മർ പന്ത് വലയിലാക്കിയെങ്കിലും ബ്രസീലിന് കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ സമയം അനുവദിക്കാതെ റഫറിയുടെ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങി. ഈ വിജയത്തോടെ ബ്രസീലിനെതിരെ തോൽവി അറിയാത്ത തങ്ങളുടെ റെക്കോഡ് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളായി ഉയർത്താനും നോർവെയ്ക്കായി.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മെക്സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റാലെ സോൽബാക്കൻ്റെ ടീമിൻ്റെ എതിരാളികൾ. അതേസമയം, ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ ടീമുകളോടുള്ള ബ്രസീലിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഏഴാം തോൽവിയാണിത്. ടൂർണമെൻ്റിൽ കിരീട സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെട്ടവരായി എത്തിയ ബ്രസീൽ ടീം ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ണീരോടെ ലോകകപ്പിൽനിന്ന് പുറത്തായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ മത്സരഫലം.
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