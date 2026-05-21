'അത് ഞങ്ങളുടെ പണിയല്ല'; ഫിഫ ലോകകപ്പ് സംപ്രേഷണത്തിൽ കൈ മലർത്തി പ്രസാർ ഭാരതി!

അർധരാത്രിയിലെ കളിക്ക് കാണികളുണ്ടാകുമോ? ഇന്ത്യയിൽ ലോകകപ്പ് സംപ്രേഷണം വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഫിഫ, പ്രസാർ ഭാരതിയും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു.

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 3:24 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ആവേശം അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ കായികപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വം. ജൂൺ 11ന് ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിക്കാൻ ആഴ്‌ചകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ചാനലിലാണ് കളി കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ, ലോകകപ്പിന്‍റെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക പൊതുസംപ്രേഷകരായ പ്രസാർ ഭാരതി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചതോടെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയായി.

ലോകകപ്പ് സംപ്രേഷണം; പ്രസാർ ഭാരതി പിന്മാറുന്നു

ഇന്ത്യയിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ സംപ്രേഷണാവകാശം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ചുമതലയല്ലെന്നാണ് പ്രസാർ ഭാരതി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ടൂർണമെന്‍റ് തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ കളി എങ്ങനെ കാണുമെന്നറിയാതെ നിരാശയിലാണ് രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ. സാധാരണക്കാരായ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെയും പുതിയ തലമുറയെയും ഈ അനിശ്ചിതത്വം ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ജ്വരത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരും തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

ഫുട്ബോൾ റാങ്കിംഗും ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആവേശവും

ക്രിക്കറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിന് അത്രയധികം ജനപ്രീതിയില്ലെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നിലവിൽ പുരുഷ ഫുട്ബോളിൽ 136-ാം സ്ഥാനത്തും വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ 69-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഇന്ത്യ. ഇതുവരെ ഒരു ലോകകപ്പിന് പോലും യോഗ്യത നേടാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എങ്കിലും ലോകകപ്പ് കാലമായാൽ ഒന്നരമാസത്തോളം രാജ്യം മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ ലഹരിയിലാകും. കേരളം, ഗോവ, കർണാടക, കൊൽക്കത്ത, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഈ ആവേശം പ്രകടമാകാറുണ്ട്.

48 ടീമുകളും നൂറിലധികം മത്സരങ്ങളും

ഇത്തവണത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സവിശേഷത നിറഞ്ഞതാണ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ, അമേരിക്ക എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ 16 നഗരങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മുൻപത്തെപ്പോലെ 32 ടീമുകൾക്ക് പകരം 48 ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ജൂൺ 12 മുതൽ ജൂലൈ 20 വരെ (ഇന്ത്യൻ സമയം) നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റില്‍ ആകെ 104 മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ഇന്ത്യയിലെ ഭീമമായ പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തം

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ടെലിവിഷനിലൂടെ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്ററെ കണ്ടെത്താൻ ഫിഫയ്ക്ക് ഇതുവരെ സാധിക്കാത്തത് ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 2022-ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് സമയത്ത് വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 74.5 കോടി പ്രേക്ഷകരാണ് കളി കണ്ടത്. പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ എപ്പോഴും ലോകത്ത് ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തവണ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശത്തിനായി ജിയോ സിനിമ ഏകദേശം 60 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 500 കോടിയിലധികം രൂപ) ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് 100 മില്യൺ ഡോളറോളം (ഏകദേശം 965 കോടി രൂപ) വരുമാനമാണ് ഫിഫ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ സ്ട്രീമിംഗിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അത്ര ഉയർന്നതല്ല. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന് പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് 1500 കോടി രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ്.

മത്സരങ്ങൾ അർധരാത്രിയിൽ

ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേഷണാവകാശം വിറ്റഴിക്കാൻ വൈകുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സമയ വ്യത്യാസം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ അർധരാത്രിയിലായിരിക്കും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ജൂലൈ 20ന് നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12:30-നായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക.

ഇത്രയും വൈകിയ വേളകളിൽ കളി കാണാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർ എത്രത്തോളം താല്പര്യം കാണിക്കുമെന്നത് സംശയമാണ്. ആകെ നടക്കുന്ന 104 മത്സരങ്ങളിൽ 14 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സമയം അർധരാത്രിക്ക് മുൻപായി ആരംഭിക്കുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന 72 ലീഗ് മത്സരങ്ങളും 32 നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളും അർധരാത്രിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നടക്കുക.

