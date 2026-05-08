ETV Bharat / sports

ഐപിഎല്ലിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു: കളിക്കാരുടെ മുറികളിൽ സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക്; മിന്നൽ പരിശോധന

ഐപിഎല്ലിൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച് ബിസിസിഐ, കളിക്കാരുടെ മുറികളിൽ സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക്.

BCCI Issues Strict New Guidelines
BCCI Issues Strict New Guidelines (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ഐപിഎൽ താരങ്ങളെയും ഒഫീഷ്യലുകളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള 'ഹണി ട്രാപ്പ്' കെണികൾ തടയാൻ കർശന നടപടികളുമായി ബിസിസിഐ. 10 ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കുമായി ഏഴ് പേജുള്ള പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഏത് സമയത്തും ഹോട്ടലുകളിൽ 'മിന്നൽ പരിശോധന' നടത്തുമെന്നും ബിസിസിഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മുറികളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല

ഉയർന്ന പ്രൊഫൈലിലുള്ള കായിക മേഖലകളിൽ താരങ്ങളെ ലൈംഗികാരോപണങ്ങളിലോ മറ്റ് നിയമക്കുരുക്കുകളിലോ പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഹണി ട്രാപ്പ് നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റുകൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവാജിത് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം:

  • രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി: ടീം മാനേജരുടെ മുൻകൂർ അറിവോ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ ആർക്കും (അത് അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആണെങ്കിൽ പോലും) കളിക്കാരുടെയോ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്‍റേയൊ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല.
  • സന്ദർശന സ്ഥലം: അതിഥികളെയും സന്ദർശകരെയും ഹോട്ടൽ ലോബിയിലോ റിസപ്ഷനിലോ പോലുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് മാത്രമേ കാണാവൂ. മാനേജരുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു അതിഥിയെയും സ്വകാര്യ മുറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല.
  • റെക്കോർഡുകൾ: സന്ദർശകരുടെ വിവരങ്ങളും അവരുടെ നീക്കങ്ങളും ടീം മാനേജർമാർ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. ഈ രേഖകൾ ബിസിസിഐയുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും.

ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ 'വേപ്പിംഗ്'

മത്സരത്തിനിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലോ മറ്റ് നിരോധിത മേഖലകളിലോ ഇരുന്ന് വേപ്പിംഗ് (ഇ-സിഗരറ്റ്) ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ മാസം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകൻ റിയാൻ പരാഗ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ വേപ്പിംഗ് നടത്തിയ സംഭവത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി. ഇന്ത്യയിൽ ഇ-സിഗരറ്റുകൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഐപിഎൽ നിയമഘനം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം കൂടിയാണെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി.

ഉടമകൾക്ക് ഡഗ് ഔട്ടിൽ വിലക്ക്

മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉടമകൾ കളിക്കാരുമായോ കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫുമായോ ഇടപെടുന്നത് ബിസിസിഐ കർശനമായി വിലക്കി. ഉടമകൾ കളിക്കാരെ സമീപിക്കുന്നതോ, കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതോ, മറ്റ് ശാരീരിക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമാണ്. ഇത് ടീമിന്‍റെ സ്വഭാവികമായ പ്രവർത്തനത്തെയും മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതിയെയും ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഈ നിയന്ത്രണം.

സ്വയം റിപ്പോർട്ടിംഗ് നിർബന്ധം

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് ഉടൻ തന്നെ ഐപിഎൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ടീമിനെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിന്‍റെ അന്തസ്സും വിശ്വാസ്യതയും നിലനിർത്താൻ എല്ലാ ടീമുകളും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവത്തോടെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ബിസിസിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Also Read: സൂര്യകുമാറിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കാം; ടി20യില്‍ അയ്യരോ സഞ്ജുവോ അടുത്ത നായകൻ?

TAGGED:

IPL 2026
IPL HONEY TRAP PREVENTION
BCCI SURPRISE CHECKS IPL HOTELS
IPL PLAYER ROOM ENTRY RULES
BCCI NEW IPL GUIDELINES 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.