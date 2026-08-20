ഗ്രീൻഫീൽഡിൽ തൃശൂരിൻ്റെ 'ടൈറ്റൻ' ഷോ! കെ.സി.എൽ മൂന്നാം സീസണിലെ ആദ്യ ഫിഫ്റ്റിയുമായി മലപ്പുറത്തിന്റെ നിഖിൽ തോട്ടത്ത്
കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് വിജയം കുറിച്ചപ്പോൾ, മത്സരത്തിലെ മിന്നും താരമായി മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ നിഖിൽ തോട്ടത്ത്
Published : August 20, 2026 at 7:45 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് മൂന്നാം സീസണിന് ഗംഭീര തുടക്കം. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് വിജയം കുറിച്ചപ്പോൾ, മത്സരത്തിലെ മിന്നും താരമായി മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ നിഖിൽ തോട്ടത്ത്. സീസണിലെ കന്നി അർദ്ധസെഞ്ച്വറി സ്വന്ത പേരിൽ കുറിച്ച നിഖിൽ തൃശൂരിന് സമ്മാനിച്ചത് അനായാസ വിജയമാണ്.
നാലാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ നിഖിൽ, കാലിക്കറ്റ് ബൗളിംഗ് നിരയെ കടന്നാക്രമിച്ചു. 48 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 3 സിക്സറുകളും 5 ഫോറുകളുമടക്കം പുറത്താകാതെ 59 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. തൃശൂരിൻ്റെ റൺവേട്ടക്ക് കൃത്യമായ ദിശ നൽകിയ ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ മത്സരത്തിലെ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരവും നിഖിൽ സ്വന്തമാക്കി.
ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. അഖിലിൻ്റെ (27 റൺസ്) പിന്തുണ കൂടിയായതോടെ 16.5 ഓവറിൽ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. യുവനിരയുമായി കളത്തിലിറങ്ങിയ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ മാച്ച് വിന്നറാണ് താനെന്ന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ മലപ്പുറത്തുകാരൻ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് വേണ്ടി സെമി ഫൈനലിൽ അർദ്ധസെഞ്ച്വറിയുമായി ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച പരിചയസമ്പത്തുമായാണ് നിഖിൽ ഇത്തവണ തൃശൂർ നിരയിലെത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടീമിൻ്റെ 'റൺ മെഷീൻ' മികച്ച ഫോമിലേക്കുയർന്നത് വരും മത്സരങ്ങളിലും തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
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