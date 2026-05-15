ലോക ചാമ്പ്യൻ നിഖാത് സരീന് ട്രയൽസിൽ കാലിടറി; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വപ്നങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞു
Published : May 15, 2026 at 9:45 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ നിഖാത് സരീൻ ദേശീയ ബോക്സിങ് ട്രയൽസിൽ പുറത്തായി. ഇതോടെ ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും ജപ്പാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിഖാത്തിന് നഷ്ടമായി. പട്യാലയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സില് (NIS) നടന്ന വനിതകളുടെ 51 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം സെമിഫൈനലിൽ ഹരിയാനയുടെ സാക്ഷി ചൗധരിയോടാണ് നിഖാത് പരാജയപ്പെട്ടത്.
തീർത്തും ഏകപക്ഷീയമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 1-4 എന്ന സ്കോറിനാണ് സാക്ഷി നിഖാതിനെ അട്ടിമറിച്ചത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാതിരുന്ന നിഖാത്തിന് ഈ ട്രയൽസ് മാത്രമായിരുന്നു ഏക വഴി. കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിലെ നിരാശയ്ക്ക് പിന്നാലെ കരിയറിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട നിഖാത് സരീന്, ഈ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം കരിയറിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു തിരിച്ചടിയായി മാറി.
ഫോം ഔട്ടും തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികളും
രണ്ട് തവണ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണ്ണവും, കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണവും, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെങ്കലവും നേടിയ 29-കാരിയായ നിഖാത്തിന് ഈ ഫലം കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. സമീപകാലത്തെ മോശം ഫോം മൂലം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി താരം ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പുറത്തായിരുന്നു.
മംഗോളിയയിലെ ഉലാൻബാതറിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത. എന്നാൽ അവിടെ സെമിഫൈനലിൽ ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ ജേതാവായ ചൈനയുടെ വു യുവിനോട് 0-5 ന് നിഖാത് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് താരത്തിന് പട്യാലയിലെ കടുത്ത ദേശീയ ട്രയൽസിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ബോക്സിങ്ങില് പുതിയ തലമുറ
നിഖാത് സരീൻ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ബോക്സിങ്ങിലെ മറ്റൊരു മുൻനിര താരമായ നിതു ഗംഗാസും ട്രയൽസിൽ അട്ടിമറി നേരിട്ടു. യുവതാരം മീനാക്ഷിയാണ് നിതുവിനെ അട്ടിമറിച്ചത്. ഇതോടെ വനിതകളുടെ 51 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പുതിയ മുഖങ്ങൾ എത്തും.
അതേസമയം, ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ സച്ചിൻ സിവാച്ച് (പുരുഷന്മാരുടെ 60 കിലോഗ്രാം), പ്രീതി പവാർ (വനിതകളുടെ 54 കിലോഗ്രാം), പ്രിയ ഗംഗാസ് (വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം) എന്നിവർ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
