'ഞാനെന്താ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറോ..? ജൂനിയര്‍ താരങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ

ജോതി തങ്ങളെ തല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചതായി നേരത്തെ മുന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് താരം ജഹനാര പറഞ്ഞിരുന്നു.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: താന്‍ സഹ ജൂനിയര്‍ താരങ്ങളെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുന്നയാളാണെന്ന ആരോപണം തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് വനിതാ ക്യാപ്റ്റൻ നിഗാർ സുൽത്താന ജോതി. പ്രചരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ജോതി ടീമിലെ ജൂനിയർ കളിക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വെറ്ററൻ പേസർ ജഹനാര ആലം നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടി പറയുന്നതിനിടെയാണ് ജോതി ഹര്‍മനെതിരെ തിരിഞ്ഞത്.

2023 ലെ ഇന്ത്യയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് പര്യടനത്തിനിടെയുണ്ടായ വിവാദത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതായിരുന്നു ഹർമനെക്കുറിച്ചുള്ള ജോതിയുടെ ആരോപണം. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ, എൽബിഡബ്ല്യു ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നിരാശയോടെ ഹർമൻപ്രീത് ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റമ്പ് അടിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മത്സരശേഷമുള്ള അവതരണത്തിനിടെ അമ്പയറിംഗിനെ 'ദയനീയം' എന്ന് വിളിക്കുകയും ട്രോഫി ഫോട്ടോ സെഷനിൽ ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കാരെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്ന് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും സംയുക്ത ജേതാക്കളായി.

'ഞാനെന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കണം? എന്തിന് ബാറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റമ്പ് അടിച്ചുപൊട്ടിക്കണം? അങ്ങനെ സ്റ്റമ്പിൽ അടിക്കാൻ ഞാൻ ഹർമൻപ്രീത് ആണോ? എന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നത്? എന്‍റെ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത്, ഞാനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ എന്‍റെ ബാറ്റിലോ ഹെൽമെറ്റിലോ തട്ടിയേക്കാം. അതെന്‍റെ സ്വന്തം കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഞാനെന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് താരങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം- ഡെയ്‌ലി ക്രിക്കറ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ജോതി പറഞ്ഞു.

റിയാസാദ് അസിമുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ, ജോതി തങ്ങളെ തല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചതായി ജഹനാര പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു സംഭവം ശരിക്കും നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ, വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കുന്നതിനുപകരം ജൂനിയർ ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിനെ അറിയിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ജോതി പറഞ്ഞു.

ആരെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടീം മാനേജ്മെന്‍റോ മാനേജരോ കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫോ ഇല്ലേ ഇവിടെ? ഞാൻ ആണോ അധികാരി? ഈ കളിക്കാരിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ എന്തിനാണ് ജഹനാരയെ വിളിക്കുന്നത്? അവൾക്ക് അത് ഇവിടെയുള്ള ആരുമായും പങ്കുവെക്കാമായിരുന്നില്ലെയെന്ന് ജോതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അടുത്തിടെ വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ നയിച്ചത് ജോതിയായിരുന്നു. അതേസമയം 2022 ലോകകപ്പിനിടെ ദേശീയ ടീം മുൻ സെലക്ടർ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും നേരത്തെ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ജഹനാര ആലം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

