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ആദ്യ മത്സരം നഷ്‌ടമായേക്കും; രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിൽ നെയ്‌മര്‍ ബ്രസീൽ നിരയിലേക്ക്?

ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബ്രസീലിന് ആശ്വാസം; നെയ്‌മറുടെ പരിക്ക് ഭേദമാകുന്നു, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കളിച്ചേക്കും.

Neymar jr
Neymar jr (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 12:45 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ബ്രസീൽ ആരാധകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസവാർത്ത. പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലായിരുന്ന സൂപ്പർ താരം നെയ്‌മറുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ മികച്ച പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. വലതുകാലിലെ കാൽവണ്ണയ്‌ക്കേറ്റ പരിക്ക് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി താരം അടുത്തിടെ എം.ആർ.ഐ സ്കാനിംഗിന് വിധേയനായിരുന്നു. സുഖം പ്രാപിക്കൽ പ്രക്രിയ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും, താരത്തിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ചികിത്സാ പദ്ധതി തുടരുമെന്നും സി.ബി.എഫ് വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യ മത്സരം നഷ്ടമായേക്കും; രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിൽ തിരിച്ചുവരവ്

നെയ്‌മര്‍ എന്നാണ് വീണ്ടും മൈതാനത്തിറങ്ങുക എന്ന് സി.ബി.എഫ് ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും, പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം ജൂൺ 13 ശനിയാഴ്‌ച മൊറോക്കോയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ബ്രസീലിന്‍റെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ നെയ്‌മര്‍ കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തോടെ താരം പൂർണ്ണ സജ്ജനായി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് സൂചന. കോച്ച് കാർലോ ആൻസലോട്ടിയുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നെയ്‌മറുടെ സാന്നിധ്യം നിർണായകമാണ്.

പരിക്കുകളുടെ നീണ്ട ഇടവേളയും തിരിച്ചുവരവും

ബ്രസീലിനായി 128 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 79 ഗോളുകൾ നേടി ടീമിന്‍റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ നെയ്‌മര്‍, 2023 ഒക്ടോബറിൽ ഏറ്റ ഗുരുതരമായ ലിഗമെന്‍റ് പരിക്കിന് ശേഷം ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ചിട്ടില്ല. സൗദി ക്ലബ് അൽ ഹിലാലുമായുള്ള കരാർ അവസാനിച്ചതിനുശേഷം, ഈ വർഷമാദ്യം അദ്ദേഹം തന്‍റെ പഴയ തട്ടകമായ ബ്രസീലിയൻ ക്ലബ് സാന്‍റോസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. അവിടെ മികച്ച ഫോമിൽ കളിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിൽ കാൽവണ്ണയ്ക്ക് വീണ്ടും പരിക്കേൽക്കുന്നത്.

ഇത് കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ്?

കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ, അമേരിക്ക എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പ് തന്‍റെ കരിയറിലെ അവസാനത്തേതായിരിക്കുമെന്ന് നെയ്‌മര്‍ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫിഫ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച താരത്തിന്‍റെ കരിയർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് നെയ്‌മർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായ ലോകകപ്പ് കിരീടം ബ്രസീലിന് നേടിക്കൊടുത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് ശുഭപര്യവസാനം കുറിക്കാനാണ് താരം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

റെക്കോർഡ് തിരുത്താൻ കാനറികൾ

ലോകകപ്പിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ പതിപ്പുകളിലും യോഗ്യത നേടി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏക ടീമെന്ന റെക്കോർഡുമായി 23-ാം തവണയാണ് ബ്രസീൽ ഇത്തവണ ആഗോള പോരാട്ടത്തിനെത്തുന്നത്. ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് ബ്രസീൽ മത്സരിക്കുന്നത്. മൊറോക്കോ, ഹെയ്‌തി, സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് എതിരാളികൾ. നെയ്‌മറുടെ പരിക്കിന്‍റെ പുരോഗതി ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, താരം പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കുന്നത് വരെ ബ്രസീൽ ആരാധകർ പ്രാർത്ഥനയിലാണ്.

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