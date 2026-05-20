നെഞ്ചിടിപ്പിന്‍റെ നിമിഷങ്ങൾ, ഒടുവിൽ ആ പേര് വിളിച്ചു; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പങ്കാളിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നെയ്‌മര്‍!

പേര് വിളിച്ച നിമിഷം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു, ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടംനേടിയ നെയ്‌മറുടെ വിഡിയോ വൈറൽ!

Neymar Shares Viral Video Celebrating His Selection for 2026 World Cup
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 4:05 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള ബ്രസീൽ ടീമിൽ ഇടംനേടിയ വിവരം അറിഞ്ഞ നിമിഷം സൂപ്പർ താരം നെയ്‌മര്‍ ജൂനിയർ വികാരഭരിതനായി പൊട്ടിക്കരയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പരിക്കും ഫോമില്ലായ്‌മയും കാരണം ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കില്ലെന്ന കടുത്ത ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി നെയ്‌മറെ തേടി ലോകകപ്പ് വിളി എത്തിയത്. തന്‍റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച നിമിഷം സന്തോഷം അടക്കാനാവാതെ താരം കണ്ണീരൊഴുക്കുകയായിരുന്നു.

മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ

ടീം പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് തന്‍റെ പങ്കാളി ബ്രൂണ ബിയാൻകാർഡിക്കും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം ടിവി സ്ക്വാഡിന് മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നെയ്‌മര്‍. സമീപകാലത്തെ പരിക്കുകളും മോശം ഫോമും കാരണം മുൻ താരങ്ങളും നിരീക്ഷകരും നെയ്‌മറുടെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ വലിയൊരു സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു താരം.

എന്നാൽ മുഖ്യ പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടി ബ്രസീലിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക സ്ക്വാഡിൽ നെയ്‌മറുടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്‌തതോടെ മുറിയിലാകെ ആവേശം അണപൊട്ടി. തന്‍റെ പേര് കേട്ടയുടൻ ഇരു കൈകളും കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് നെയ്‌മര്‍ സോഫയിലേക്ക് വീണു. നിയന്ത്രണം വിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ താരത്തെ പങ്കാളി ബ്രൂണ ബിയാൻകാർഡി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പുറകിലിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും ടീം അംഗങ്ങളും ആർത്തുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നെയ്‌മറെ വട്ടമിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ വൈകാരിക നിമിഷം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി.

'നന്ദി ബ്രസീൽ'; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി വിഡിയോ

തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അതിജീവനത്തിന്‍റെ വിഡിയോ നെയ്‌മര്‍ തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് താരം കുറിച്ച വാക്കുകൾ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം തൊടുന്നതായിരുന്നു:

"എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരവും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു ദിവസത്തിന്‍റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ എന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്. കൂടാതെ, നന്ദി ബ്രസീൽ." ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഈ വിഡിയോ ആഗോളതലത്തിൽ തരംഗമായി മാറി. നിലവിൽ 195 ദശലക്ഷത്തിലധികം (19.5 കോടി) വ്യൂസും 18 ദശലക്ഷത്തിലധികം ലൈക്കുകളും വാരിക്കൂട്ടി കായിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട വിഡിയോകളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറി.

ലോക കായിക താരങ്ങൾ ഒപ്പം

നെയ്‌മറുടെ ഈ വികാരനിർഭരമായ തിരിച്ചുവരവിന് ആശംസകളുമായി ലോകപ്രശസ്‌ത കായിക താരങ്ങളും സിനിമാ പ്രമുഖരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഇതിഹാസം യാനിസ് ആന്ററ്റോകുംപോ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: "അഭിനന്ദനങ്ങൾ സഹോദരാ, നീ ഇത് പൂർണ്ണമായും അർഹിക്കുന്നു."

മറ്റൊരു ആരാധകൻ കുറിച്ചതിങ്ങനെ: "അവൻ ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. നെയ്‌മര്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകകപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല." ബ്രസീൽ ജനതയെ മുഴുവൻ വികാരാധീനരാക്കിയ ഈ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ കാനറികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആറാം ലോകകിരീടം നെയ്മർ നേടിക്കൊടുക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ.

