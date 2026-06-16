ബ്രസീലിന് വീണ്ടും നെഞ്ചിടിപ്പ്; പരിക്കില് മല്ലിട്ട് നെയ്മര്, അടുത്ത മത്സരത്തിലും പുറത്താകും!
പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാത്ത നെയ്മര് ഹെയ്തിക്കെതിരായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിലും പുറത്തിരിക്കാൻ സാധ്യത.
Published : June 16, 2026 at 10:29 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സി പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുന്നേറുന്ന ബ്രസീൽ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആരാധകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. സൂപ്പർ താരം നെയ്മറുടെ വലതുകാലിലെ പരിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ഹെയ്തിക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും താരം കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ബ്രസീലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച നെയ്മറെ കൂടുതൽ വിശദമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനാക്കിയ ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഫിലാഡൽഫിയയിലാണ് ബ്രസീലും ഹെയ്തിയും തമ്മിലുള്ള നിർണായക മത്സരം നടക്കുന്നത്.
തുടർക്കഥയാകുന്ന പരിക്കുകളും തിരിച്ചടികളും
വലതുകാലിലെ പേശീവലിവ് അഥവാ ഗ്രേഡ് ടു കാഫ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന പരിക്കിൽ നിന്നുള്ള താരത്തിന്റെ രോഗമുക്തി വിലയിരുത്താനാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുതിയ പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. ഈ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലും താരത്തിന് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നെയ്മറുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പരിക്കിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2023 ഒക്ടോബറിൽ ദേശീയ ടീമിനായി കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ താരത്തിന്റെ ലിഗമെന്റിനു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അതിനുശേഷം നീണ്ട നാളുകളായി നെയ്മര് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ആ വലിയ പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കാഫ് സ്ട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ചെറിയ പരിക്കുകൾ താരത്തെ വീണ്ടും വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയത്.
🚨🚨 NEYMAR JR 🇧🇷 NE DEVRAIT PAS DISPUTER LE MATCH FACE À HAÏTI 🇭🇹 !!! ❌— Actu Foot (@ActuFoot_) June 15, 2026
🗞️ @GoalBR pic.twitter.com/SoSpYXdNgG
റെക്കോർഡുകളുടെ രാജാവിന്റെ നാലാം ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ
ബ്രസീലിന്റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനാണ് നെയ്മര്. താരത്തിന്റെ അഭാവം ടീമിന് നൽകുന്ന മാനസികവും തന്ത്രപരവുമായ തിരിച്ചടി ചെറുതല്ല. രാജ്യത്തിനായി കളിച്ച 128 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 79 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി പെലെയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന താരമാണ് നെയ്മര്. മുൻപ് 2014, 2018, 2022 വർഷങ്ങളിലെ ലോകകപ്പുകളിൽ കാനറപ്പടയെ നയിച്ച നെയ്മറുടെ കരിയറിലെ നാലാമത്തെ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റാണിത്. തന്റെ അവസാന ലോകകപ്പ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ടൂർണമെന്റില് ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ തന്നെ സൈഡ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് താരത്തിനും ബ്രസീൽ ആരാധകർക്കും ഒരുപോലെ നിരാശ സമ്മാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
നിലവിൽ ബ്രസീലിയൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നെയ്മര്. പരിക്കേറ്റ പേശികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ജിം പരിശീലനങ്ങളും വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മൈതാനത്തിറങ്ങി പന്തുമായി മറ്റ് കളിക്കാർക്കൊപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നെയ്മർ തന്റെ ശാരീരിക ക്ഷമത പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
ബ്രസീലിന്റെ മുന്നിലുള്ള ലോകകപ്പ് മത്സരക്രമം
ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ബ്രസീലിന് ഇനി രണ്ട് പ്രധാന മത്സരങ്ങളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയാണ് എതിരാളികൾ. ഇതിനുശേഷം ജൂൺ 24-ന് മിയാമിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ നേരിടും.
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