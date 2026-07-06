''എൻ്റെ ഓർമയിൽ പൂത്ത് നിന്നൊരു മഞ്ഞ മന്ദാരമേ...'' പത്താം നമ്പറിൻ്റെ സുവർണയുഗത്തിന് വിരാമം
നന്ദി നെയ്മർ ബ്രസീലിയൻ കളിയുടെ മോശം കാലത്തും അതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയതിന്...
Published : July 6, 2026 at 9:16 AM IST
''ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കി... മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ വച്ചുതന്നെ ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...'' മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ നെയ്മറിൻ്റെ ഈ വാക്കുകള് കാനറികളുടെ മാത്രമല്ല ഫുട്ബോള് ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരണിയിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രീക്വാട്ടർ കാണാതെ പുറത്തായെങ്കിലും ബ്രസീലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോഡോടെയാണ് നെയ്മർ പടിയിറങ്ങുന്നത്. 129 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 80 ഗോളുകൾ എന്ന റെക്കോർഡ്.
2010ൽ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് തുടക്കമിട്ട നെയ്മർ കാൽപ്പന്ത് അവസാനിപ്പിച്ചതും അതേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ സാൻറോസ് എഫ്സിക്ക് വേണ്ടി നെയ്മർ കളി തുടരും. ഇത്തവണ ലോക കപ്പ് കളിക്കാൻ നെയ്മർ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് കരുതിയത്. പരിക്കുകള് കാരണം അദ്ദേഹം ദീര്ഘകാലമായി കളത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു. പൂര്ണ ഫിറ്റ്നസിലേക്കു എത്താതിരുന്നിട്ടും കോച്ച് കാര്ലോ ആന്സലോട്ടി നെയ്മറുടെ അനുഭവ സമ്പത്തില് വിശ്വാസമര്പ്പിച്ച് ഒപ്പം കൂട്ടുകയായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഒരു മല്സരത്തില് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് 90 മിനിറ്റും കളിക്കാനായില്ല. ഇറങ്ങിയ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം രണ്ടാം പകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകളില് മാത്രമാണ് നെയ്മര് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. എന്നാലും കളി തീരാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, കാണികളെ മുഴുവൻ ആവേശത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെയ്മർ ആ നിർണായക ഗോൾ നേടിയത്. നോർവേയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളായ എതിർ ടീമിൻ്റെ ഗോൾകീപ്പറെ തീർത്തും നിഷ്പ്രഭനാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു നെയ്മറുടെ ഈ അത്യുഗ്രൻ പ്രകടനം. ആ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കളിയിലെ എല്ലാ സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും തെളിയിച്ചു.
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അവസാന നിമിഷത്തെ ഈ ആവേശത്തിനിടയിലും ആരാധകരുടെ മനസിൽ ആദ്യ പകുതിയിലെ ചില നഷ്ടബോധങ്ങൾ നിഴലിച്ചിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവം. പെനാൽറ്റി കിക്കെടുക്കാൻ നെയ്മർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഓരോ ആരാധകനും ആഗ്രഹിച്ചുപോയ നിമിഷമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അത്. ബ്രൂണോ ഗുയിമാറാസ് മിസ് ആക്കിയ ആ പെനാലിറ്റി...
16 വര്ഷത്തോളം നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ രണ്ട് ഒളിംപിക്സ്, നാല് ലോകകപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ബ്രസീലിയന് ജഴ്സിയില് കളിക്കാന് ഭാഗ്യമുണ്ടായ താരമാണ് നെയ്മർ. 2009ല് ബ്രസീലിൻ്റെ അണ്ടര് 17 ടീമിനൊപ്പം തുടങ്ങിയ കരിയറില് 2010ലാണ് സീനിയര് ടീമിനായി അരങ്ങേറിയത്. 130 മല്സരങ്ങളില് മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തില് നെയ്മര് നിറഞ്ഞാടി. ബ്രസീലിനായി 130 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 80 ഗോളുകളും 58 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് നേടിയത്.
ഇതിഹാസ താരം പെലെയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന നെയ്മർ ബ്രസീലിന് വേണ്ടി 91 മത്സരങ്ങള്ക്ക് കളത്തിലിറങ്ങിയ പെലെയുെടെ 77 ഗോളുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ജഴ്സിയില് എതിരാളികളുടെ വലയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റി പഴങ്കഥയാക്കിയത്. കരിയറിലെ 124-ആം മത്സരത്തിൽ നെയ്മര് ഈ റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന് മുന്പ് 77 ഗോളുകളുമായി റെക്കോഡ് പട്ടികയില് പെലെയ്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് നെയ്മറും സ്ഥാനം പിടിച്ചത്.
🚨 Players whose last dance could end without a FIFA World Cup trophy if they’re knocked out of the 2026 World Cup:— Moha (@MohaXtra) July 5, 2026
🇵🇹 Cristiano Ronaldo
🇧🇪 Kevin De Bruyne
🇪🇬 Mo Salah
🇧🇷 Neymar jr…. Love pic.twitter.com/nYHKQIC0Sa
ക്ലബ് തലത്തിൽ നിരവധി ട്രോഫികൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബ്രസീലിൻ്റെ സീനിയർ ടീമിനൊപ്പം നെയ്മർ നേടിയ ഏക കിരീടം 2013-ലെ കോൺഫെഡറേഷൻസ് കപ്പ് മാത്രമാണ്. റൗണ്ട് ഓഫ് 16-ൽ പുറത്തായതോടെ, 1990-ന് ശേഷം ലോകകപ്പിൻ്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബ്രസീൽ ഇത്രയും നേരത്തെ പുറത്താകുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. 2030-ഓടെ, ബ്രസീൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയിട്ട് 28 വർഷം പിന്നിടും.
ഒരുപക്ഷെ എന്നോ അവസാനിക്കുമായിരുന്ന കരിയറിനെ അസാമാന്യ വേദന സഹിച്ച് അയാൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത് 2026 ലോകകപ്പ് സ്വപ്നം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും. നന്ദി നെയ്മർ ബ്രസീലിയൻ കളിയുടെ മോശം കാലത്തും അതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയതിന്... ഒരു മഹത്തായ വംശപരമ്പരയെ വേരറ്റ് പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചതിന്... നിങ്ങൾ കളിച്ച നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മളും ഈ കളിയും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്.
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