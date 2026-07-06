ETV Bharat / sports

കാൽപ്പന്ത് ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി നെയ്‌മറിൻ്റെ പടിയിറക്കം; ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്

രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന തൻ്റെ റെക്കോഡ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് നെയ്മർ രാജ്യാന്തര കരിയറിനോട് വിടപറയുന്നത്.

Neymar Jr Retirement Brazil Vs Norway 2026 Erling Haaland Goals FIFA World Cup 2026
ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം നെയ്മർ ജൂനിയർ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി (AP)
author img

By ANI

Published : July 6, 2026 at 6:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോർക്ക്: കാൽപ്പന്ത് ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം നെയ്മർ ജൂനിയർ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി. കാനറിപ്പക്ഷികളുടെ ചിറകരിഞ്ഞ് നോർവേ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കുതിച്ചപ്പോൾ, ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടമെന്ന മോഹം ബാക്കിവച്ചാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്താം നമ്പറുകാരൻ വിടവാങ്ങുന്നത്.

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ രണ്ടിനെതിരെ ഒരു ഗോളിന് നോർവേയോട് പരാജയപ്പെട്ട് അഞ്ച് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് 34കാരനായ നെയ്മർ തൻ്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കി നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ എർലിങ് ഹാലൻഡ് നേടിയ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ ആറാം ലോകകപ്പ് കിരീടമെന്ന സ്വപ്നം എന്നെന്നേക്കുമായി തകർത്തത്.

മത്സരത്തിൻ്റെ അധികസമയത്ത് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയിലൂടെ നെയ്മർ ഒരു ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും ബ്രസീലിന് അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചുവെന്നും ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെത്തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് നെയ്മർ വ്യക്തമാക്കി. കാസെമിറോയെ ലിയോ ഓസ്റ്റിഗാർഡ് ഫൗൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അധികസമയത്തിൻ്റെ പത്താം മിനിറ്റിലാണ് ബ്രസീലിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചത്.

ഈ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെൻ്റിൽ നെയ്മർ നേടുന്ന ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ ബ്രസീലിനായി 130 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 80 ഗോളുകളും 59 അസിസ്റ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന തൻ്റെ റെക്കോഡ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് നെയ്മർ രാജ്യാന്തര കരിയറിനോട് വിടപറയുന്നത്. പരിക്കുകൾ നിരന്തരം വേട്ടയാടിയ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിരാശയായാണ് ഈ ലോകകപ്പ് മടക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Neymar Jr Retirement Brazil Vs Norway 2026 Erling Haaland Goals FIFA World Cup 2026
ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം നെയ്മർ ജൂനിയർ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി (AP)

സുവർണ നേട്ടങ്ങൾ
ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കരിയറുകളിലൊന്നിനാണ് ഇതോടെ തിരശ്ശീല വീഴുന്നത്. 2013ൽ ഫിഫ കോൺഫെഡറേഷൻസ് കപ്പും 2016ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണമെഡലും ബ്രസീലിന് നേടിക്കൊടുക്കാൻ നെയ്മറിന് കഴിഞ്ഞു. കായികക്ഷമത സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ ലോകകപ്പ് ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ നെയ്മറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ താരത്തിൻ്റെ പരിചയസമ്പത്ത് ടൂർണമെൻ്റിൽ ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മുഖ്യ പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടി അദ്ദേഹത്തെ 26 അംഗ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കളത്തിൽ പലപ്പോഴും മാന്ത്രികത തീർത്ത നെയ്മറിന് പക്ഷേ ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ആരാധകർക്കും വലിയ വേദനയായി.

നോർവേയുടെ ചരിത്രക്കുതിപ്പ്
വളരെ നാടകീയമായാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ ലോകകപ്പ് യാത്ര അവസാനിച്ചത്. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കളത്തിലിറങ്ങിയ നോർവേ ബ്രസീലിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ സമർഥമായി പ്രതിരോധിച്ചു. തുടർന്ന് 79-ാം മിനിറ്റിൽ ആൻഡ്രിയാസ് ഷെൽഡെറൂപ്പിൻ്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് തകർപ്പൻ ഹെഡറിലൂടെ ഹാലൻഡ് ആദ്യ ഗോൾ നേടി.

നിമിഷങ്ങൾക്കകം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സ്ട്രൈക്കറായ ഹാലൻഡ് തൻ്റെ രണ്ടാം ഗോളും വലയിലാക്കി നോർവേയ്ക്ക് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഇതോടെ ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏഴ് ഗോളുകൾ തികച്ച ഹാലൻഡ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സിക്കും കിലിയൻ എംബാപ്പെക്കും ഒപ്പമെത്തി.

Neymar Jr Retirement Brazil Vs Norway 2026 Erling Haaland Goals FIFA World Cup 2026
ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം നെയ്മർ ജൂനിയർ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി (AP)

അവസാന നിമിഷം പെനാൽറ്റിയിലൂടെ നെയ്മർ ഗോൾ വ്യത്യാസം കുറച്ചെങ്കിലും ബ്രസീലിന് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനായില്ല. വിജയത്തോടെ നോർവേ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. യൂറോപ്യൻ ടീമുകളോട് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ബ്രസീൽ നേരിടുന്ന തുടർച്ചയായ ഏഴാം തോൽവിയാണിത്.

കൂടാതെ 1990ന് ശേഷം ലോകകപ്പിൽ നിന്നുള്ള ബ്രസീലിൻ്റെ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള പുറത്താകൽ കൂടിയാണിത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിനെ നിർവചിച്ച ഒരു യുഗത്തിനാണ് നെയ്മറിൻ്റെ വികാരനിർഭരമായ വിടവാങ്ങലോടെ അവസാനമാകുന്നത്.

Neymar Jr Retirement Brazil Vs Norway 2026 Erling Haaland Goals FIFA World Cup 2026
Neymar Announces Retirement After Brazil Loses To Norway In World Cup (ANI)

Also Read:- കാനഡയെ പറത്തി മൊറോക്കൻ കൊടുങ്കാറ്റ്; കരുത്തുകാട്ടി അറ്റ്ലസ് ലയൺസ്, ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യ ടീം

TAGGED:

NEYMAR JR RETIREMENT
BRAZIL VS NORWAY 2026
ERLING HAALAND GOALS
FIFA WORLD CUP 2026
NEYMAR RETIRES BRAZIL WORLD CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.