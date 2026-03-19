'എന്നെ മറന്നോ ആഞ്ചലോട്ടി?' ബ്രസീൽ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ നെയ്മറുടെ പ്രതികരണം വൈറല്!
ബ്രസീൽ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നെയ്മര് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
Published : March 19, 2026 at 3:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസ്, ക്രൊയേഷ്യ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ബ്രസീൽ ടീമിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയറെ ഒഴിവാക്കിയത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നെയ്മർ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവെച്ച പ്രതികരണ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് തരംഗമാണ്.
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ നെയ്മർ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി അന്തിമ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ താരം പുറത്തായി. ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി 20 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയായാണ് നെയ്മർ പുറത്തുവിട്ടത്. ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ പത്രസമ്മേളനം അവസാനിച്ച ഉടനെ, തമാശരൂപേണ "ഹേ ആഞ്ചലോട്ടി, എന്റെ സ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായി?" എന്ന് നെയ്മർ ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം.
ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ദേശീയ ടീമിനെ എന്നും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും തന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തി അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
'ഇതെന്റെ അവസാന ലോകകപ്പ്'
തന്റെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച നിർണ്ണായക വെളിപ്പെടുത്തലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നെയ്മർ നടത്തി. 2026-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് കരിയറിലെ അവസാനത്തേതായിരിക്കുമെന്ന് താരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. "തീർച്ചയായും, ഇത് എന്റെ അവസാന ലോകകപ്പാണ്. ദേശീയ ടീമിലെ അവസാന വർഷമാണോ ഇതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അത് അവസാനത്തോടടുക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം," നെയ്മർ പറഞ്ഞു.
“Hey Ancelotti… what about me?” 💔— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026
തന്റെ കളി ആസ്വദിക്കാൻ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും താൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "എനിക്ക് ദേശീയ ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. മൈതാനത്ത് എനിക്കുള്ള കഴിവും കരുത്തും എനിക്കറിയാം. ലോകകപ്പിന് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അത് എന്നെ ഏറെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും എന്റെ പേര് ട്രില്യൺ കണക്കിന് തവണ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും. അത് സാന്റോസിന് വേണ്ടിയായാലും ബ്രസീലിന് വേണ്ടിയായാലും, ഓരോ മത്സരത്തിലും മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്," താരം വികാരാധീനനായി പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷം ജൂണിൽ യുഎസ്എ, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിനുള്ള അന്തിമ ടീമിനെ ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അവസാന വട്ട പോരാട്ടത്തിനായി നെയ്മർക്ക് ടീമിലിടം പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Also Read: 900 ഗോളുകളുടെ തിളക്കത്തിൽ മെസ്സി; റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ചരിത്രനേട്ടം, ഇന്റര് മയാമിക്ക് കണ്ണീർ മടക്കം