ലോകകപ്പിന് നെയ്‌മർ ഉണ്ടാകുമോ? സന്നാഹ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി; ബ്രസീൽ നിരയിൽ നാല് പുതുമുഖങ്ങൾ

Published : March 17, 2026 at 1:14 PM IST

റിയോ ഡി ജനീറോ: വരാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാനവട്ട സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ബ്രസീൽ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ താരം നെയ്‌മറെ ടീമിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. ഫ്രാൻസ്, ക്രൊയേഷ്യ എന്നിവർക്കെതിരായ നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള 27 അംഗ സ്ക്വാഡിനെയാണ് പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോകകപ്പിനുള്ള അന്തിമ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് താരങ്ങളുടെ ഫോം പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമാണിത്.

പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന നെയ്‌മര്‍ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ബ്രസീലിയൻ സീരി എയിൽ സാന്‍റോസിന് വേണ്ടി കൊറിന്ത്യൻസിനെതിരെ 90 മിനിറ്റും താരം കളിക്കുകയും ഒരു അസിസ്റ്റ് നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, താരത്തിന്‍റെ ശാരീരികക്ഷമതയിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്‌തനല്ലാത്തതിനാലാണ് ആഞ്ചലോട്ടി ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്.

നെയ്‌മറുടെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതകൾ അവസാനിച്ചോ..?

നിലവിൽ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും 34-കാരനായ താരത്തിന്‍റെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതകൾ പരിശീലകൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. 'എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തവണ നെയ്‌മറെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം നിലവിൽ 100 ശതമാനം കായികക്ഷമത കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഉത്തരം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ താരങ്ങളെയാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ നെയ്‌മര്‍ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. പഴയ കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ടീമിലുണ്ടാകും," ആഞ്ചലോട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

നെയ്‌മറുടെ സാങ്കേതിക മികവിൽ തനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്നും, എന്നാൽ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷന്‍റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫുമായി ആലോചിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും താരം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌ത് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മുൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് ബോസ് പറഞ്ഞു.

ടീമിലെ പുതുമുഖങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും

നാല് പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലെമെംഗോ സെന്‍റര്‍ ബാക്ക് ലിയോ പെരേര, ഗലാറ്റസറെ മിഡ്‌ഫീൽഡർ ഗബ്രിയേൽ സാറ, ബ്രെന്റ്ഫോർഡ് സ്‌ട്രൈക്കർ ഇഗോർ തിയാഗോ, ബോൺമൗത്ത് ഫോർവേഡ് റയാൻ എന്നിവരാണ് ആദ്യമായി ദേശീയ ജേഴ്‌സി അണിയാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒളിമ്പിക് ലിയോണിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള കൗമാര താരം എൻഡ്രിക്കിനെ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു.

മത്സരക്രമം

മാർച്ച് 26-ന് ബോസ്റ്റണിൽ വെച്ച് ഫ്രാൻസിനെതിരെയാണ് ബ്രസീലിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം. അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒർലാൻഡോയിൽ വെച്ച് ക്രൊയേഷ്യയെ നേരിടും. ജൂൺ 13-ന് മൊറോക്കോയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ബ്രസീലിന്‍റെ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഹെയ്‌തി, സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് എതിരാളികൾ.

ബ്രസീൽ സ്ക്വാഡ്:

ഗോൾകീപ്പർമാർ: അലിസൺ (ലിവർപൂൾ), ബെന്‍റോ (അൽ-നാസർ), എഡേഴ്സൺ (ഫെനർബാഷെ).

ഡിഫൻഡർമാർ: വെസ്ലി, അലക്‌സ് സാന്ദ്രോ, ഡഗ്ലസ് സാന്‍റോസ്, മാർക്വിഞ്ഞോസ്, ഗബ്രിയേൽ മാഗ്ലഹീഷ്, ബ്രെമർ, ഡാനിലോ, ഇബാനസ്, ലിയോ പെരേര.

മിഡ്‌ഫീൽഡർമാർ: ആൻഡ്രി സാന്‍റോസ്, കാസെമിറോ, ഡാനിലോ (ബോട്ടാഫോഗോ), ഫാബിഞ്ഞോ, ഗബ്രിയേൽ സാറ.

ഫോർവേഡുകൾ: എൻഡ്രിക്, ഇഗോർ തിയാഗോ, ലൂയിസ് ഹെൻറിക്, റയാൻ, ജോവോ പെഡ്രോ, ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി, മാറ്റിയസ് കുൻഹ, റഫീഞ്ഞ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ.

