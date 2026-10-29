നെയ്മർക്ക് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക്; ബ്രസീലിയൻ ലീഗിൽ വായ മൂടിപ്പിടിച്ച് തർക്കിച്ചതിന് നടപടി
'വിനീഷ്യസ് നിയമം' ലംഘിച്ചു; സൂപ്പർ താരം നെയ്മർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി.
Published : October 29, 2026 at 3:31 PM IST
റിയോ ഡി ജനീറോ: ബ്രസീലിയൻ ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെ വായ മൂടിപ്പിടിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് സൂപ്പർ താരം നെയ്മർക്ക് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. സ്പോർട്സ് ട്രിബ്യൂണലി നടപടി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന സാന്റോസ് - ബഹിയ മത്സരത്തിനിടെ എതിർ കളിക്കാരനുമായുള്ള തർക്കത്തിനിടയിലാണ് നെയ്മര് ജേഴ്സി കൊണ്ട് വായ മൂടിയത്. ഈ പ്രവൃത്തി ബ്രസീലിലെ പ്രശസ്തമായ 'വിനീഷ്യസ് നിയമ'ത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ട്രിബ്യൂണൽ വ്യക്തമാക്കി.
എന്താണ് വിനീഷ്യസ് നിയമം?
ഈ വർഷം ആദ്യം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെ ബെൻഫിക്ക താരം ജിയാൻലൂക്ക പ്രെസ്റ്റിയാനി തന്നെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചതായി റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. തർക്കത്തിനിടയിൽ പ്രെസ്റ്റിയാനി തന്റെ വായ ജേഴ്സി കൊണ്ട് മൂടിപ്പിടിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ വായ മൂടിപ്പിടിക്കുന്നത് തടയാൻ ബ്രസീൽ കൊണ്ടുവന്ന കർശന നിയമമാണിത്.
മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും
രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെ വിലക്കിന് പുറമെ, മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള ഒരു മത്സരത്തിലെ വിലക്കും നെയ്മർക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. ഇതോടെ ആകെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് താരത്തിന് നഷ്ടമാകുക. പാൽമിറാസിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ആദ്യ വിലക്ക്. നവംബർ അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ നെയ്മർക്ക് ഇനി മൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാകൂ. എന്നാൽ വിലക്കിനെതിരെ താരത്തിനും ക്ലബിനും അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരമുണ്ട്.
🚨URGENTE: Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca. https://t.co/1MvZxPfxVh— CHOQUEI (@choquei) October 25, 2026
പരിക്കുകൾ അലട്ടിയ വർഷം
പരിക്കുകൾ കാരണം 2026 നെയ്മർക്ക് അത്ര മികച്ച വർഷമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ബ്രസീലിയൻ സിരി എ ലീഗിൽ സാന്റോസിനായി 15 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8 ഗോളുകൾ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ പകുതിയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് ബ്രസീൽ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ലോകകപ്പിൽ പരിക്കുകൾ വില്ലനായി. ലോകകപ്പിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ താരം നോർവേയ്ക്കെതിരെ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഒരു ഗോളും നേടിയിരുന്നു. ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ബ്രസീൽ പുറത്താവുകയും ചെയ്തു.
ബ്രസീലിനായി 130 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 80 ഗോളുകൾ നേടിയ 34-കാരനായ നെയ്മര് അടുത്തിടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. "ദേശീയ ടീമിലെ എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അവിടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മഞ്ഞ ജേഴ്സിക്കായി എന്റെ ചോരയും ജീവനും നൽകി ഞാൻ പോരാടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി അതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല," നെയ്മർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ നൽകിയ വൈകാരികമായ അഭിമുഖത്തിലും താൻ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ താരം നൽകിയിരുന്നു.
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