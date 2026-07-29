'മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിനായി ഞാനെന്റെ രക്തവും ജീവനും നൽകി'; ഇനിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നെയ്മര്
ഇനി ആ മാന്ത്രിക ചുവടുകളില്ല; ബ്രസീലിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായം അഴിച്ചുവെച്ച് നെയ്മര് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : July 29, 2026 at 4:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോള് മാന്ത്രികൻ നെയ്മര് ജൂനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ചു. പതിനാറ് വർഷത്തിലേറെക്കാലം ബ്രസീലിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത താരം, തന്റെ സുദീർഘവും പ്രൗഢവുമായ കരിയറിനാണ് ഇതോടെ തിരശ്ശീലയിട്ടത്.
പഴയ തട്ടകമായ സാന്റോസ് ക്ലബ്ബിനായി കോപ്പ സുഡാമേരിക്കാനയിലെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് നെയ്മര് തന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ആരാധകരോട് പങ്കുവച്ചത്. ലോകകപ്പിൽ നോർവേയോട് തോറ്റ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ നെയ്മറിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നുവന്ന എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ഇതോടെ അവസാനമായി.
2026 ✅— FIFA (@FIFAcom) July 29, 2026
2022 ✅
2018 ✅
2014 ✅
Neymar joins Pelé as the only Brazilians to score at four different editions of the @FIFAWorldCup 🇧🇷 pic.twitter.com/dXle0cxtYR
'മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തോട് വിട'
മത്സരശേഷം ഏറെ വികാരാധീനനായാണ് താരം വിരമിക്കൽ തീരുമാനം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പങ്കുവെച്ചത്. "ദേശീയ ടീമിനൊപ്പമുള്ള എന്റെ സമയം അവസാനിച്ചു. ചരിത്രം കുറിച്ചു, ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ഈ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിനായി എന്റെ രക്തവും ജീവനും നൽകി, എപ്പോഴും പോരാടി. എന്നാൽ ഇനി എനിക്കതിന് താല്പര്യമില്ല," നെയ്മറുടെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഗോൾ ഡോട്ട് കോം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തിനായി കളിച്ചതിൽ തനിക്ക് യാതൊരു നിരാശയുമില്ലെന്നും കളിക്കളത്തിൽ എപ്പോഴും തന്റെ സർവ്വസ്വവും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബ്രസീലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന അത്യപൂർവ്വ നേട്ടത്തോടെയാണ് നെയ്മര് പടിയിറങ്ങുന്നത്. ഒന്നിലധികം ഫിഫ ലോകകപ്പുകൾ, കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റുകള്, ഒളിമ്പിക്സ് കിരീടം എന്നിവയിലെല്ലാം ബ്രസീലിനായി ബൂട്ട് കെട്ടിയ താരം, ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ ബ്രസീലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐക്കണുകളിൽ ഒരാളാണ്.
ഡ്രെസ്സിങ് റൂം വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് താരം
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ നെയ്മറുടെ ശ്രദ്ധ ഇനി പൂർണ്ണമായും സാന്റോസ് ക്ലബ്ബിലേക്കാണ്. അടുത്തിടെ ഒരു ലീഗ് മത്സരത്തിന് ശേഷം ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം യുവതാരങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന തരത്തിൽ വന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളോട് താരം രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്.
The end of an era 😢— GOAL (@goal) July 29, 2026
Neymar has no regrets about his contribution to the Brazil national cause after years of carrying the hopes of a nation 🇧🇷
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ഈ വാർത്തകൾ തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് നെയ്മര് വ്യക്തമാക്കി. "ഇത്തരം കഥകൾ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സങ്കടകരവും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്, എന്നാൽ ഇതിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല. മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കാൻ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അശ്രദ്ധമായി കളി കൈവിടാൻ നമുക്കാവില്ല. ഒരു സമനില പോലും അത്തരത്തിൽ വഴങ്ങരുത്. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ അത് പറയാൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്. ലൂക്കാസ് വെരിസിമോയും ഗാബിഗോളും ഇതേക്കുറിച്ച് കളിക്കാരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു," നെയ്മര് വ്യക്തമാക്കി.
കളിക്കളത്തിന് പുറത്തെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും യുണിവേഴ്സിഡാഡ് സെൻട്രലിനെതിരായ 4-2 ന്റെ വിജയത്തിൽ നെയ്മര് നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഇതോടെ സാന്റോസ് ക്ലബ് കോപ്പ സുഡാമേരിക്കാനയുടെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഇക്വഡോർ ക്ലബ്ബായ മക്കാരയാണ് എതിരാളികൾ. മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ ഇനി ആ മാന്ത്രിക ചുവടുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും, സാന്റോസിന്റെ വെള്ളക്കുപ്പായത്തിൽ നെയ്മര് തന്റെ പോരാട്ടം തുടരും.
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