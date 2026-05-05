ETV Bharat / sports

പരിശീലനത്തിനിടെ നെയ്‌മര്‍ മർദ്ദിച്ചെന്ന് 18 കാരനായ സഹതാരം; ലോകകപ്പ് സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ?

സഹതാരത്തെ മർദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി: സൂപ്പർ താരം നെയ്‌മർക്കെതിരെ ക്ലബ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

NEYMAR JR
NEYMAR JR (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസ താരം നെയ്‌മർ ജൂനിയർ വീണ്ടും വിവാദങ്ങളുടെ നിഴലിൽ. തന്റെന്‍റെ പഴയ തട്ടകമായ സാന്‍റോസ് എഫ്.സിയിലേക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ തിരിച്ചെത്തിയ സൂപ്പർ താരം, ഇപ്പോൾ സഹതാരത്തെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് നേരിടുന്നത്. പരിശീലനക്കളത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ നിസ്സാരമായ തർക്കം വലിയൊരു നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്കും ക്ലബ്ബ് തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്കും വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ്.

പരിശീലനക്കളത്തിൽ സംഭവിച്ചത്

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന ടീം പരിശീലന സെഷനിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഇഎസ്പിഎൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പരിശീലന മത്സരത്തിനിടെ 18 കാരനായ റോബിഞ്ഞോ ജൂനിയർ നെയ്‌മറെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്‌ത് അതിമനോഹരമായി മറികടന്നു. മൈതാനത്തെ ഈ നീക്കം സീനിയർ താരമായ നെയ്‌മറെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് നെയ്‌മർ റോബിഞ്ഞോയെ കാലുവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയും ഇത് ഇരുവർക്കുമിടയിൽ കടുത്ത വാക്കുതർക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്‌തു.

ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ

തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ നെയ്‌മർ നിയന്ത്രണം വിടുകയും തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി റോബിഞ്ഞോ ജൂനിയർ ആരോപിക്കുന്നു. നെയ്‌മർ തന്നെ ചീത്തവിളിച്ചെന്നും കാലുവെച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം മുഖത്തടിച്ചെന്നുമാണ് റോബിഞ്ഞോയുടെ പരാതി. മൈതാനത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് താരങ്ങൾ ഓടിയെത്തിയാണ് ഇരുവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റിയത്. ഈ സംഭവത്തിൽ റോബിഞ്ഞോ ജൂനിയർ അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം നെയ്‌മർ വ്യക്തിപരമായി റോബിഞ്ഞോയെയും കുടുംബത്തെയും ബന്ധപ്പെട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇതുവരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ക്ലബ്ബിന്‍റെ നടപടിയും റോബിഞ്ഞോയുടെ നിലപാടും

മെയ് 3-ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ സാന്‍റോസ് എഫ്.സി തങ്ങളുടെ ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് വഴി ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കും. ഇതിനിടെ, താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച റോബിഞ്ഞോയുടെ പ്രതിനിധികൾ ക്ലബ്ബിന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു. തനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബുമായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്നും താരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ

2026 ലോകകപ്പിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കിടയിൽ നെയ്‌മർക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഈ അച്ചടക്ക ലംഘന പരാതി ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും കോപ്പ സുഡാമെറിക്കാനയിൽ ഡീപോർട്ടീവോ റെക്കോലെറ്റയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ നെയ്‌മർ കളിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എങ്കിലും, ക്ലബ്ബിന്‍റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നെയ്‌മറുടെ കരിയറിൽ നിർണ്ണായകമാകും.

Also Read:'വിസിൽ പോട്! ഡൽഹി പിടിക്കാൻ സഞ്ജുവിന്‍റെ മഞ്ഞപ്പട; പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകളുമായി ചെന്നൈ കളത്തിൽ

TAGGED:

NEYMAR ASSAULT ALLEGATIONS
NEYMAR ROBINHO JR FIGHT
NEYMAR TRAINING GROUND CLASH
NEYMAR LATEST NEWS MAY 2026
NEYMAR SANTOS CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.